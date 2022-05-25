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Son dakika: Terörist mağarasında NATO'ya girmeye çalışan İsveç yapımı tanksavar AT-4 ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
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Son dakika: Terörist mağarasında NATO’ya girmeye çalışan İsveç yapımı tanksavar AT-4 ele geçirildi

Son dakika haberleri... Pençe Kilit Operasyonu kapsamında ele geçirilen mağarada çeşitli çapta silah ve mühimmatın yanı sıra İsveç yapımı tanksavar silahı AT-4 de ele geçirildi.

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