NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten Türkiye'ye destek! PKK Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesindedir
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya vetosunu değerlendirdi. Türkiye'nin kararını desteklediklerini belirten Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefiktir ve bir müttefikin endişeleri olduğunda bunun ele alınması, sorunun çözülmesi gerekir." dedi. Kuzey Makedonya'nın NATO'ya üyeliğinin 10 yıldan fazla sürdüğünü hatırlatan Stoltenberg, "PKK Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesindedir. İsveç ya da Finlandiya'da olmaları fark etmez." şeklinde konuştu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına, bu iki ülkenin özellikle terör örgütü PKK/PYD unsurlarına verdiği destekten dolayı karşı çıkan Türkiye'nin ortaya koyduğu siyasi tutuma destek verdi.
NATO'nun haziran sonunda Madrid'de yapacağı zirve öncesinde temaslarda bulunmak üzere 30 Mayıs'ta bu ülkeyi ziyarete hazırlanan Stoltenberg, İspanyol basınına konuştu.
"Hiç kimse Türkiye kadar terör saldırından acı çekmemiştir." diyen Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefiktir ve bir müttefikin endişeleri olduğunda bunun ele alınması, sorunun çözülmesi gerekir. Bu, her zaman böyle oldu. İsim sorunundan dolayı Yunanistan'ın vetosuyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin NATO üyesi olması da 10 yıldan fazla sürdü ama çözüldü." şeklinde konuştu.
İspanyol gazetecilerin, Kürtler ile terör örgütü PKK'yı özdeşleştirme çabalarına karşı çıkan NATO Genel Sekreteri, "Kürtlerden bahsediyorsunuz ama kabul etmeliyiz ki birkaç Kürt grup var ve PKK Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesindedir. İsveç ya da Finlandiya'da olmaları fark etmez." dedi.
İsveç ve Finlandiya'nın Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ne davetli ülkeler olarak katılabilecekleri ancak 28 Haziran'dan önce Türkiye'nin taleplerine cevap vermezlerse aday ülke olma özlemlerini gidermelerinin zor olacağını dile getiren Stoltenberg, "Benim hedefim hızlı bir sürecin olması ve bunun için halen zamanımız var." ifadesini kullandı.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?
Filistin ve İsrail ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecini de değerlendirdi.
İşte Bakan Çavuşoğlu'nun gazetecilere yaptığı açıklama;
İsveç ve Finlandiya müzakere heyetlerine, teröre verdikleri destek noktasında endişe ve beklentilerimizi açık, net, somut, madde madde kapsayan belgeyi verdik, onlar bize dönecekler. Beklentilerimizi karşılama konusunda bir irade koyarlarsa aynı mekanizma çerçevesinde çalışma yaparız. Ankara'ya gelen heyetin sadece bir toplantıda 'bunları yapacağız' demesi mümkün değil tabii. Elbette, hükümetlerine götürecekler ve istişare edecekler. Bir seferde atılacak adımlar olmadığını biliyoruz ama sonuçta bir an önce NATO'ya üye olmak isteyen onlar. Bunu istiyorlarsa beklenen adımları atacaklar. Yani, "Terörle mücadelede 'kendi mevzuatımız şu, AB mevzuatı budur' şeklinde mazeret istemiyoruz. Mevzuat değişecekse de değişir." PKK/YPG'ye sağladıkları desteği belgelerle kanıtladık. Gerek terörle ilgili destek gerek DHKP-C, PKK-YPG-PYD gerekse FETÖ gibi farklı terör örgütlerinin mevcudiyetini ispatladık. Verilen silahlar, savunma sanayiinde Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarını içeren bir kağıdı karşı tarafa verdik.
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