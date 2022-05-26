NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’ten Türkiye’ye destek! PKK Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesindedir

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun gazetecilere yaptığı açıklama;

İsveç ve Finlandiya müzakere heyetlerine, teröre verdikleri destek noktasında endişe ve beklentilerimizi açık, net, somut, madde madde kapsayan belgeyi verdik, onlar bize dönecekler. Beklentilerimizi karşılama konusunda bir irade koyarlarsa aynı mekanizma çerçevesinde çalışma yaparız. Ankara'ya gelen heyetin sadece bir toplantıda 'bunları yapacağız' demesi mümkün değil tabii. Elbette, hükümetlerine götürecekler ve istişare edecekler. Bir seferde atılacak adımlar olmadığını biliyoruz ama sonuçta bir an önce NATO'ya üye olmak isteyen onlar. Bunu istiyorlarsa beklenen adımları atacaklar. Yani, "Terörle mücadelede 'kendi mevzuatımız şu, AB mevzuatı budur' şeklinde mazeret istemiyoruz. Mevzuat değişecekse de değişir." PKK/YPG'ye sağladıkları desteği belgelerle kanıtladık. Gerek terörle ilgili destek gerek DHKP-C, PKK-YPG-PYD gerekse FETÖ gibi farklı terör örgütlerinin mevcudiyetini ispatladık. Verilen silahlar, savunma sanayiinde Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarını içeren bir kağıdı karşı tarafa verdik.