PKK’lı teröristlerden Cerablus’ta sivillere alçak saldırı! Yaralılar var

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçesinin güney kırsalında seyir halindeki sivil bir araç, Münbiç'te varlığını sürdüren YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısına maruz kaldı. 3 SİVİL YARALANDI Cerablus Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ısı güdümlü füzeyle düzenlenen terör saldırısında araçtaki 3 sivil yaralandı. TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ OBÜS ATIŞLARIYLA HEDEF ALINDI Yaralılar Cerablus Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri de terör örgütü mevzilerini obüs atışlarıyla hedef aldı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN