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PKK'lı teröristlerden Cerablus'ta sivillere alçak saldırı! Yaralılar var

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 01.06.2022
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PKK’lı teröristlerden Cerablus’ta sivillere alçak saldırı! Yaralılar var

Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerin, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus'ta bir araca saldırması sonucu 3 sivil yaralandı. Yaralılar Cerablus Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri de terör örgütü mevzilerini obüs atışlarıyla hedef aldı.

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