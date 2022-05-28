İsveç terör örgütü PKK-YPG'nin adeta üssü oldu! Skandal "NATO" protestosu
İsveç'in Göteborg ve Malmö kentlerinde gösteri düzenleyen terör örgütü PKK-YPG yandaşları, İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu geri çekmesini istedi. Bu skandal görüntülere izin veren İsveç'in bir kez daha terör ile olan bağı gözler önüne serildi.
Bu bağlamda Türkiye'nin elinde bir koz olarak duran NATO kartı, terör örgütü ve yandaşlarını rahatsız etmiş durumda.
Türkiye ise teröre ev sahipliği yapan, onlara silah ve para akıtan İsveç'ten teröre karşı kesin mesafe koyma garantisi istiyor.
PKK PAÇAVRALARI İSVEÇ SOKAKLARINDA
Tam da Türkiye'de İsveç ve Finlandiya'nın NATO müzakereleri başlamışken İsveç'in Göteborg ve Malmö kentlerinde gösteri düzenleyen terör örgütü PKK-YPG yandaşları, İsveç'in NATO üyesi başvurusunu geri çekmesini istedi.
SKANDALA İSVEÇ SESSİZ!
'Hepimiz PKK'yız hepimiz PKK'lıyız' sloganı atan terör yandaşları, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütünün simgesini taşıyan paçavralar taşıdı.
TERÖR YANDANŞLARINDAN İSVEÇ'E TÜRKİYE BASKISI
Sol Parti Süryani asıllı Milletvekili Tony Hadaou'dun destek verdiği gösteride İsveç'in, Türkiye'ye verdiği tavizlerin durdurulması istendi.
Bu skandal görüntüler İsveç'in bir kez daha terör ile olan bağını ispatladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
- Yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak 2022? Süper Lig transfer sezonu başladı mı, ayın kaçında başlıyor?
- KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS başvuru ücreti ne zamana kadar yatırılacak?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...
- Survivor final ne zaman 2022? Survivor 2022 All Star büyük final tarihi açıklandı mı?
- 81 ilde 124.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR'a 19 - 59 yaş arasında olanlar başvuracak! Vasıflı, vasıfsız fark etmiyor! 4.500 TL maaş ile...
- MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL sınavları nasıl yüz yüze, online mı yapılacak?
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Koyun, keçi, buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek 2022? Koyun, keçi desteklemesi olacak mı, var mı?
- Üniversiteler ne zaman kapanacak 2022? YÖK ile üniversiteler ne zaman, hangi tarihte kapanıyor?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 27 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim...
- Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE, Haziran kira artışı...