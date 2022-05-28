İsveç terör örgütü PKK-YPG'nin adeta üssü oldu! Skandal "NATO" protestosu

SKANDALA İSVEÇ SESSİZ!



'Hepimiz PKK'yız hepimiz PKK'lıyız' sloganı atan terör yandaşları, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütünün simgesini taşıyan paçavralar taşıdı.

TERÖR YANDANŞLARINDAN İSVEÇ'E TÜRKİYE BASKISI

Sol Parti Süryani asıllı Milletvekili Tony Hadaou'dun destek verdiği gösteride İsveç'in, Türkiye'ye verdiği tavizlerin durdurulması istendi.

Bu skandal görüntüler İsveç'in bir kez daha terör ile olan bağını ispatladı.