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İsveç terör örgütü PKK-YPG'nin adeta üssü oldu! Skandal "NATO" protestosu

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2022 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
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İsveç terör örgütü PKK-YPG’nin adeta üssü oldu! Skandal NATO protestosu

İsveç'in Göteborg ve Malmö kentlerinde gösteri düzenleyen terör örgütü PKK-YPG yandaşları, İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu geri çekmesini istedi. Bu skandal görüntülere izin veren İsveç'in bir kez daha terör ile olan bağı gözler önüne serildi.

Rusya tehdidine karşı savunma örgütü NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç, üyelik yolunda Türkiye'nin onayına muhtaç durumda.

Bu bağlamda Türkiye'nin elinde bir koz olarak duran NATO kartı, terör örgütü ve yandaşlarını rahatsız etmiş durumda.

Türkiye ise teröre ev sahipliği yapan, onlara silah ve para akıtan İsveç'ten teröre karşı kesin mesafe koyma garantisi istiyor.

PKK PAÇAVRALARI İSVEÇ SOKAKLARINDA

Tam da Türkiye'de İsveç ve Finlandiya'nın NATO müzakereleri başlamışken İsveç'in Göteborg ve Malmö kentlerinde gösteri düzenleyen terör örgütü PKK-YPG yandaşları, İsveç'in NATO üyesi başvurusunu geri çekmesini istedi.

SKANDALA İSVEÇ SESSİZ!

'Hepimiz PKK'yız hepimiz PKK'lıyız' sloganı atan terör yandaşları, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütünün simgesini taşıyan paçavralar taşıdı.

TERÖR YANDANŞLARINDAN İSVEÇ'E TÜRKİYE BASKISI

Sol Parti Süryani asıllı Milletvekili Tony Hadaou'dun destek verdiği gösteride İsveç'in, Türkiye'ye verdiği tavizlerin durdurulması istendi.

Bu skandal görüntüler İsveç'in bir kez daha terör ile olan bağını ispatladı.

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