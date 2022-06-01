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Son dakika! BM'den Türkiye hamlesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2022 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
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Son dakika! BM’den Türkiye hamlesi

Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde “Turkey” olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirdi.

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