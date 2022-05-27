Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan NATO’nun yeni konsepti hakkında açıklama! Terörle mücadele mesajı

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun açıklamalarından satır başları:

"İstanbul'da buluşmaktan çok memnunum. Çavuşoğlu'nun nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Biz güvenliği çok önemseyen müttefikleriz. 3'lü işbirliğimizi 10 yıl öncesinde başlatmıştık. Ülkelerimiz arasındaki toplantılarda NATO'nun özgün rolünü ve önemini ortaya koyduk.

Bugün Ukrayna savaşını değerlendirdik. Kiev için neler yapabiliriz bunu konuştuk, işbirliğimizi nasıl güçlendiririz bunu konuştuk. Biz bu konudaki sağlam duruşumuzun altını çizdik. NATO'nun hazirandaki zirvesi öncesi bunların üzerinde durmamız önemli. Savunma konusuna çok değindik.

Biz burada güvenlik ve istikrarı bölgesel anlamda Baltık'tan Karadeniz ve Akdeniz'e kadar korumayı hedefliyoruz. Bizim toplantımızın büyük ölçeği Ukrayna'nın cesur insanlarını anarak geçirdik. Bunu birlik ve beraberlikle atlatabileceğimizi söyledik. NATO işbirliği ile ilgili potansiyelimizi konuştuk. Avrupa Atlantik hedeflerimizi değerlendirdik.

Bizim 3'lü işbirliğimiz sadece politik değil aynı anlamda askeri bir boyutu da var. İki ülkeye Polonya ile işbirliği yaptıkları için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin endişelerine cevap vermek bizim için çok önemli, Türkiye'nin burasındaki inisiyatiflerine destek vermekten de mutluluk duyuyoruz."