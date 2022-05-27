Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan NATO'nun yeni konsepti hakkında açıklama! Terörle mücadele mesajı
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'da hazırlanan yeni stratejik konsept hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık konseptte yer almalıdır" dedi.
Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, bugün Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Türkiye'ye geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
"Bölgemiz ve dünya genelindeki güvenlik ortamı çok hızlı bir şekilde değişiyor. Böyle bir ortamda bu tür bir işbirliğini devam ettirmek son derece önemli. Bunun arkasında 3 dost ülkenin ortaya koyduğu dayanışma iradesi var. Bugün ilk olarak Ukrayna sorununu ele aldık. Verdiğimiz desteği yeniden dile getirdik.
İkinci olarak gelecek ay Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesinde önemli kararlar alınacak. Zirveye yönelik beklentilerimizi ve önceliklerimizi konuştuk.
Bugün müzakerelerde gelinen aşamayı beraber değerlendirdik. Terörizm NATO ve müttefiklerine yönelik en büyük tehdittir. İsveç ve Finlandiya'nın başvurusunda bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyduk. İki ülkenin de terör örgütleri ile mücadelede somut adımlar atması gerekiyor. İki ülke de teröre verdiği desteği kesmeli.
En önemlisi bu yıl ilk kez liderler düzeyinde bir zirve yapılacak. Cumhurbaşkanımız iki ülkenin liderleri ile bu konuları ele almıştı. Biz de mevkidaşlarımızla değerlendirdik. Ticaret hacmi konusunda yeni hedefler koymamız gerektiğini vurguladık. Her sene hükümetler arası zirve gerçekleştirilecek.
Yunanistan Makedonya'nın NATO üyeliğini neden 11 yıl geciktirdi? Ülkenin isimini değiştirilmesini istedi. Kuzey Makedonya olunca vetosunu geri çekti. Biz kimseden ismini değiştirmesini istemiyoruz. Teröre verdikleri desteği kesmelerini istiyoruz."
Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun açıklamalarından satır başları:
"İstanbul'da buluşmaktan çok memnunum. Çavuşoğlu'nun nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Biz güvenliği çok önemseyen müttefikleriz. 3'lü işbirliğimizi 10 yıl öncesinde başlatmıştık. Ülkelerimiz arasındaki toplantılarda NATO'nun özgün rolünü ve önemini ortaya koyduk.
Bugün Ukrayna savaşını değerlendirdik. Kiev için neler yapabiliriz bunu konuştuk, işbirliğimizi nasıl güçlendiririz bunu konuştuk. Biz bu konudaki sağlam duruşumuzun altını çizdik. NATO'nun hazirandaki zirvesi öncesi bunların üzerinde durmamız önemli. Savunma konusuna çok değindik.
Biz burada güvenlik ve istikrarı bölgesel anlamda Baltık'tan Karadeniz ve Akdeniz'e kadar korumayı hedefliyoruz. Bizim toplantımızın büyük ölçeği Ukrayna'nın cesur insanlarını anarak geçirdik. Bunu birlik ve beraberlikle atlatabileceğimizi söyledik. NATO işbirliği ile ilgili potansiyelimizi konuştuk. Avrupa Atlantik hedeflerimizi değerlendirdik.
Bizim 3'lü işbirliğimiz sadece politik değil aynı anlamda askeri bir boyutu da var. İki ülkeye Polonya ile işbirliği yaptıkları için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin endişelerine cevap vermek bizim için çok önemli, Türkiye'nin burasındaki inisiyatiflerine destek vermekten de mutluluk duyuyoruz."
Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'nun açıklamalarından satır başları:
"Kıymetli Çavuşoğlu ve basın mensupları sizlere bir takdir mesajı ile başlayacağım. İstanbul'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Toplantı çok doğru bir zamanda yapıldı, zor zamanlardan geçiyoruz. Bugün sizin de dediğiniz gibi 10. yılımızdayız. Bu bizim için büyük bir onur. Hem politik hem pratik işbirliği anlamında ciddi ilerlemeler kaydettik.
Bugün özellikle güvenlik konusunu ele aldık. NATO'nun doğu kanadındaki müttefikler olarak Rusya'nın saldırısının etkilerini konuştuk. Avrupa güvenliğinin temel taşlarını ele aldık. Şu an bambaşka bir gerçeklik ile karşı karşıyayız.
Madrid'de Haziran'da gerçekleştireceğimiz zirvede Doğu kanadını uzun vadeli korumanın önemine değineceğiz. Yine desteğimizi Ukrayna'ya devam ettirme konusunu konuştuk. Romanya'ya gelen 1 milyonu aşkın mülteciden konuştuk."
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