NATO Komutanı Rob Bauer'den flaş İsveç ve Finlandiya açıklaması! 5. madde ile aynı değil
Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK'ya açık destek vermesinden dolayı NATO üyeliği başvurularını veto ediyor. ABD ve NATO da Başkan Erdoğan'ın söz konusu ülkelerin üyelik sürecine karşı çıkmasını değerlendiriyor. Brüksel'deki NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Amiral Rob Bauer, "Bu garantiler 5. madde ile aynı değil çünkü her iki ülke de henüz üye değil." ifadelerine yer verdi.
NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı, Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı. Toplantıda Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler temsil etti.
Toplantının ardından NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters gazetecilere açıklama yaptı.
Bauer, NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik garantisi verilip verilmeyeceğine yönelik bir soruyu yanıtlarken üyeliğin bir süreç gerektirdiğini ve iki ülkenin üye olabilmesi için 30 müttefik ülkenin onayı olması gerektiğini hatırlattı.
Güvenlik garantileri konusunda Bauer "Bu süre içinde iki ülkenin güvenlik garantilerinin olması önemli. Bu garantiler 5. madde ile aynı değil çünkü her iki ülke de henüz üye değil. Hepimizin bildiği gibi Finlandiya ve İsveç ile güvenlik garantileri sağlamak için konuşup anlaşan ülkeler var." dedi.
UKRAYNA'YA "NE KADAR GEREKİRSE O KADAR" DESTEK
Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'daki durumu görüştüklerini de söyleyen Bauer, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy'in müttefik ülke komutanlarına son durum hakkında bilgi verdiğini aktardı.
Bauer, "Ukrayna halkının tamamının özgürlükleri için savaşma isteğini takdirle karşılıyoruz. Ukrayna, Rus işgalini asla kabul etmeyecektir. NATO da Ukrayna'ya ne kadar gerekirse o kadar destek vermeye devam edecektir." diye konuştu.
NATO Genelkurmay Başkanlarının Ukrayna dışında konuları da ele aldıklarını belirten Bauer, toplantıda NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya'dan da askeri temsilcilerle görüştüklerini ve tüm küresel güvenlik meselelerini ele aldıklarını bildirdi.
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Orgeneral Tod Wolters ise kendi komutasında 42 bin asker, yüksek hazırlık seviyesinde 120 savaş uçağı ve 20 savaş gemisinin herhangi bir duruma karşılık vermeye hazır olduğunu kaydetti.
Rusya ile gerginlik nedeniyle kara kuvvetlerini 10 kat, hava unsurlarını yüzde 50 artırdıklarını söyleyen Wolters, ülkesi ABD'nin Ukrayna'ya 4 milyar dolarlık askeri yardım yaptığını, Ukrayna ordusunu eğittiğini ifade etti.
Wolters, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov arasında Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra yapılan ilk telefon görüşmesinin sorulması üzerine, diplomatik çabaların öne çıkmasını arzu ettiklerini söylemekle yetindi.
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