PKK’lı teröristler NATO üyeliği isteyen İsveç’in ürettiği AT-4’ü güvenlik güçlerimize karşı kullanıyor! İsveç PKK’ya hangi silahları verdi?

PKK'nın, yurt içinde ve sınır ötesinde Türk güvenlik güçlerine yönelik çok sayıdaki saldırısında İsveç üretimi AT-4 adlı tanksavar füzesini de kullandığı ortaya çıktı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Finlandiya ile NATO'ya üyelik için başvuru yapan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının iadesine yönelik talepleri karşılıksız bırakan İsveç'in ürettiği AT-4, PKK tarafından yoğun olarak kullanıldı.