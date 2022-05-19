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Haberler Galeri PKK'lı teröristler NATO üyeliği isteyen İsveç'in ürettiği AT-4'ü güvenlik güçlerimize karşı kullanıyor! İsveç PKK'ya hangi silahları verdi?

PKK'lı teröristler NATO üyeliği isteyen İsveç'in ürettiği AT-4'ü güvenlik güçlerimize karşı kullanıyor! İsveç PKK'ya hangi silahları verdi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'in, PKK/YPG'ye verdiği AT-4 tanksavar füzeleri birçok askerimizi şehit etti. Pençe-Kilit Operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağaradaki silahlar arasında AT-4 tanksavar roketi de yer aldı.

Giriş Tarihi: 19.05.2022 13:49
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PKK’lı teröristler NATO üyeliği isteyen İsveç’in ürettiği AT-4’ü güvenlik güçlerimize karşı kullanıyor! İsveç PKK’ya hangi silahları verdi?

PKK'nın, yurt içinde ve sınır ötesinde Türk güvenlik güçlerine yönelik çok sayıdaki saldırısında İsveç üretimi AT-4 adlı tanksavar füzesini de kullandığı ortaya çıktı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Finlandiya ile NATO'ya üyelik için başvuru yapan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının iadesine yönelik talepleri karşılıksız bırakan İsveç'in ürettiği AT-4, PKK tarafından yoğun olarak kullanıldı.

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PKK’lı teröristler NATO üyeliği isteyen İsveç’in ürettiği AT-4’ü güvenlik güçlerimize karşı kullanıyor! İsveç PKK’ya hangi silahları verdi?

AT-4 isimli tek atışlı tanksavar silahının bugüne kadar PKK'nın Türk güvenlik güçlerine yönelik yurt içinde ve sınır ötesindeki saldırılarında kullandığı belirlendi.

Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağarada ele geçirilen silahlar arasında AT-4 tanksavar roketi de yer aldı.

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PKK’lı teröristler NATO üyeliği isteyen İsveç’in ürettiği AT-4’ü güvenlik güçlerimize karşı kullanıyor! İsveç PKK’ya hangi silahları verdi?

AT-4'ün kullanıldığı saldırılarla ele geçirildiği operasyonlar ve sayıları şöyle:

- 24 Eylül 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'dan Hisar Dağı bölgesindeki güvenlik güçlerine açılan ateş sonrası yapılan aramada ele geçirilen AT-4 tanksavar roketi.

- 11, 15, 23 ve 28 Aralık 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi Dayla kırsalında ateşlenmiş toplam 7 AT-4 tanksavar roketi.

- 7 Nisan 2019'da Şırnak'taki Bestler Dereler Gaşinor Tepe Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin yer aldığı sığınakta bulunan AT-4 tanksavar roketi.

- 26 Temmuz 2019'da Şırnak-Silopi çevre yolu üzerindeki güvenlik güçlerine yapılan saldırı sonrasında bölgedeki aramada ele geçirilen AT-4 tanksavar roketi.

- 19 Ağustos 2019'da Cizre ile Şırnak arasında seyir halinde olan güvenlik güçlerine yönelik saldırıda biri kullanılmış, biri kullanılmamış 2 AT-4 tanksavar roketi.

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PKK’lı teröristler NATO üyeliği isteyen İsveç’in ürettiği AT-4’ü güvenlik güçlerimize karşı kullanıyor! İsveç PKK’ya hangi silahları verdi?

- 26 Ekim 2019'da Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan ve operasyonla etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ele geçirilen 4 AT-4 tanksavar roketi.

- 24 Temmuz 2020'de Irak'ın kuzeyindeki Raş Deresindeki aramada ele geçirilen AT-4 tanksavar roketi.

- 19 Eylül 2020'de Hakkari'nin Oğul köyü kırsalındaki operasyonda bulunan 3 AT-4 tanksavar roketi.

- 14 Ekim 2020'de Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında 2 AT-4 tanksavar roketi.

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PKK’lı teröristler NATO üyeliği isteyen İsveç’in ürettiği AT-4’ü güvenlik güçlerimize karşı kullanıyor! İsveç PKK’ya hangi silahları verdi?

- 4 Kasım 2020'de Hakkari'nin Derecik ilçesi Kırca köyü kırsalında AT-4 tanksavar roketi.

- 13 Kasım 2020'de Hakkari'nin merkez ilçesi Oğul köyü kırsalında 3 AT-4 tanksavar roketi.

- 10 Ekim 2021'de Hakkari'nin merkez ilçesi kırsalında 3 AT-4 tanksavar roketi.

- 17 Ekim 2021'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güçlü köyü kırsalında AT-4 tanksavar roketi.

- 20 Ekim 2021'de Hakkari'nin merkez ilçesi Kavaklı köyü kırsalında 3 AT-4 tanksavar roketi.

- 23 Kasım 2021'de Şırnak ili Merkez ilçesi Dereler köyü kırsalında AT-4 tanksavar roketi.