19 Mayıs 2022, Perşembe
PKK'lı teröristler NATO üyeliği isteyen İsveç'in ürettiği AT-4'ü güvenlik güçlerimize karşı kullanıyor! İsveç PKK'ya hangi silahları verdi?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'in, PKK/YPG'ye verdiği AT-4 tanksavar füzeleri birçok askerimizi şehit etti. Pençe-Kilit Operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağaradaki silahlar arasında AT-4 tanksavar roketi de yer aldı.
Giriş Tarihi: 19.05.2022 13:49
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