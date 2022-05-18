Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "NATO" açıklaması: Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmeli
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Güvenlik endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de güvenlik endişeleri giderilmeli" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York'ta temaslarına devam ediyor.
Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
"İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA DERİNLEŞTİRECEĞİZ VE GÜÇLENDİRECEĞİZ"
Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile yapacağı görüşme öncesi yaptığı açıklamada, görüşmede fikir ayrılıklarını diplomasi ile çözmeye çaba göstereceklerini belirterek, "Odaklanmamız gereken bazı noktalar var. Bunlar çerçevesinde ikili ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz ve güçlendireceğiz" dedi.
ABD ve Türkiye arasında 100 milyar dolarlık bir ticaret hacminin hedeflendiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "2021'de pandemiye rağmen gördüğümüz artış bizi hedefimize ulaşacağımız konusunda bizi daha da umutlandırıyor" ifadelerine yer verdi.
"TÜRKİYE VE ABD'NİN DAHA GÜÇLÜ BİR İŞBİRLİĞİNE SAHİP OLMASI GEREKİYOR"
Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Çavuşoğlu, "Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığı bize bir kez daha gösterdi ki müttefikler ve dostlar olarak Türkiye ve ABD'nin daha güçlü bir işbirliğine sahip olması gerekiyor. Bu sadece bizim değil aynı zamanda dostlarımızın ve müttefiklerimizin de beklentisi. Hem bölgemizde hem de küresel olarak beklenti bu yönde" açıklamasını yaptı.
"ÖNÜMÜZDE İKİ YENİ SINAMA VAR, BUNLAR GÖÇ VE GIDA GÜVENLİĞİ"
Dünyanın önünde iki sınama olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Önümüzde iki yeni sınama var, bunlar göç ve gıda güvenliği. Bu konuda New York'ta gıda güvenliği konusunda bir toplantı yapılması memnuniyet verici. Yarında sığınmacılar ile ilgili bir toplantımız olacak" dedi.
"TÜRKİYE, NATO'NUN AÇIK KAPI POLİTİKASINI DAİMA DESTEKLEMİŞTİR"
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bölgemizdeki tehditleri görüyoruz. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmak istediğini biliyoruz. Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklemiştir. Ancak tabii ki bu iki ülkenin üyeliği konusunda meşru güvenlik endişelerimiz var. Bu ülkelerin terör örgütlerine vermiş oldukları destekler mevcut, aynı zamanda savunma alanında ihracat yasakları ve kısıtlamaları var. Bu konulardaki endişelerimizi ve çekincelerimizi kendilerine ilettik. Tabii ki onların güvenlik endişelerini anlıyoruz. Ancak Türkiye'nin de güvenlik endişelerinin ve beklentilerinin de karşılanması gerekiyor. Bu konuda müzakerelere dostlar ve müttefikler olarak görüşmeye devam etmemiz gerektiği düşüncesindeyiz. Bu konuda sonuç odaklı ve pozitif bir görüşme gerçekleştireceğimizden eminiz" mesajını verdi.
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