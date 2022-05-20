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Kuzey Kore'de çay ve tuzla savaş! Covid-19 vaka sayısı 2.24 milyona ulaştı! Salgına karşı ordu birlikleri sokağa indi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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Kuzey Kore’de çay ve tuzla savaş! Covid-19 vaka sayısı 2.24 milyona ulaştı! Salgına karşı ordu birlikleri sokağa indi

Dünyayla ilişkisini kesen Kuzey Kore'de corona virüs hızla yayılıyor. Kuzey Kore'de son 24 saatte 263 bin 370 olan şüpheli Covid-19 vakalarının sayısı toplamda 2.24 milyona ulaştı. Devlet kontrolündeki haber ajansı KCNA ise, "salgınla mücadelede iyi sonuçlar elde edildiğini" savundu. Devlet medyası Covid-19'la mücadele için tuzlu suyla gargara ve bitkisel çaylar önerdi. Öte yandan ilk kez maske taktığı görülen Kim Jong-un, salgınla mücadele için ordu birliklerini görevlendirdi.

Kuzey Kore genelinde yüz binlerce insanda görülen yüksek ateş belirtisi ve geçtiğimiz hafta doğrulanan ilk Covid-19 vakasının ardından salgın endişesi büyüdü. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), son 24 saatte 263 bin 370 kişide daha yüksek ateş belirtisi gözlendiğini duyurdu. Son verilerin ardından şüpheli Covid-19 vakalarının sayısı 2.24 milyona ulaşırken, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının da 65'e yükseldiği açıklandı. Yüksek ateş belirtisi gösteren hastaların kaçının pozitif olduğuna dair bilgi paylaşmayan KCNA, artan potansiyel vaka sayılarına rağmen ülkedeki üretim faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi. "Acil salgın önleme tedbirleri altında dahi ana sanayi sektörlerinde normal üretim sürdürülüyor ve büyük ölçekli inşaat projeleri hız kesmeden devam ediyor" denilen haberde, "Devam etmekte olan salgınla mücadelede sürekli olarak iyi sonuçlar elde ediliyor" ifadeleri kullanıldı.



SAĞLIK KRİZİ ENDİŞESİ
Kuzey Kore, dünya genelinde 2 yıldır etkisini sürdüren Covid-19 salgının başından bu yana ülkede görülen ilk vakayı geçtiğimiz perşembe günü doğrulamıştı. Devlet medyası pozitif vaka sayısı hakkında bilgi vermese de her gün yüz binlerce kişide yüksek ateş belirtisi gözlendiği duyurulmuştu. Uzmanlar tıbbi ekipman ve aşı eksikliği nedeniyle 25 milyon nüfuslu ülkede sağlık krizi yaşanabileceği endişesini dile getirirken, kontrolsüz bir yayılmanın daha ölümcül yeni mutasyonlara yol açabileceği ifade edilmişti.

SINIRLAR KAPATILDI
Kuzey Kore, etkili anti-viral ilaçlara erişimi olmaması ve bağışıklığın oluşmaması nedeniyle, artan vakalara karşı geleneksel yöntemlerle mücadele ediyor.

Ülke 2020'nin başlarında, kendisini pandemiden korumak için sınırlarını kapattı. Kim Jong Un, şimdiye kadar dışarıdan tıbbi desteği reddetti.

ÇAY VE TUZLA SAVAŞ

Devlet medyası, ülkede "ateş" olarak adlandırılan koronavirüsle başa çıkmak için geleneksel tedaviler önerdi.

İktidar partisi gazetesi Rodong Simnun, ciddi şekilde hasta olmayanlar için zencefil veya hanımeli çayı ve söğüt yaprağı içeceği gibi ilaçlar önerdi.



Devlet medyası geçenlerde sabah ve akşam tuzlu su ile gargara yapılmasını öneren bir çiftle röportaj yaptı.

Devlet haber ajansının bildirdiğine göre, "antiseptik bir çözüm" yapmak için Pyongyang'a bin ton tuz gönderildi.

Hastalara ibuprofen gibi ağrı kesicilerin yanı sıra amoksisilin ve diğer antibiyotikleri kullanmaları tavsiye edildi.

İLK KEZ MASKEYLE GÖRÜNDÜ
Füze testleriyle tüm dünyaya korku salan Kuzey Kore'nin 38 yaşındaki lideri Kim, ilk vaka ve ölümlerin duyurulmasından dört gün sonra kameralar önüne maskeyle çıktı.

ORDU BİRLİKLERİ GÖREVLENDİRİLDİ
İlk kez maske taktığı görülen çılgın lider Kim Jong-un, yetkilileri ilaç dağıtımında beceriksizlikle suçladı. Salgınla mücadele için ordu birliklerini görevlendirdi.

Resmi haber ajansı KCNA, başkent Pyongyang sokaklarındaki askeri birliklerin fotoğraflarını dünyaya servis etti.

Kim, Covid-19'un 'çok büyük bir felaket' olduğunu söyledi: "Bu, ülkemizin kuruluşundan bu yana yaşadığı en büyük zorluk.

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