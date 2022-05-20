Kuzey Kore’de çay ve tuzla savaş! Covid-19 vaka sayısı 2.24 milyona ulaştı! Salgına karşı ordu birlikleri sokağa indi





Devlet medyası geçenlerde sabah ve akşam tuzlu su ile gargara yapılmasını öneren bir çiftle röportaj yaptı.



Devlet haber ajansının bildirdiğine göre, "antiseptik bir çözüm" yapmak için Pyongyang'a bin ton tuz gönderildi.

Hastalara ibuprofen gibi ağrı kesicilerin yanı sıra amoksisilin ve diğer antibiyotikleri kullanmaları tavsiye edildi.