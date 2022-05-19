Başkan Erdoğan İsveç ve Finlandiya'ya NATO için rest çekti! NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın terör örgütlerini destekleyen İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma talebine karşı çıkması üzerine açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin müttefik olarak önemine değinen Stoltenberg, "Güvenlik endişelerini gündeme getirdiğinde bunu halletmenin tek yolu ortak bir zemin bulmak için oturup konuşmak" dedi.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna Türkiye'nin tavrı damga vurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamasında; Erdoğan, "Bunlar terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar. NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğiz. İsveç tam bir terör yuvasıdır." ifadelerini kullanmıştı." ifadelerini kullanarak iki ülkenin başvurusunda kararını bir kez daha duyurmuştu. Edibilen son dakika haberine göre NATO'dan konuya ilişkin açıklama geldi.
NATO'DAN AÇIKLAMA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımlarını değerlendirirken Türkiye'nin ifade ettiği güvenlik endişelerinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Türkiye gibi önemli bir müttefik güvenlik endişelerini gündeme getirdiğinde bunu halletmenin tek yolu ortak bir zemin bulmak için oturup konuşmak." dedi.
Stoltenberg, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Kopenhag'da yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yaptıkları başvuru hakkında değerlendirmede bulunan Stoltenberg, "Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO katılmaları konusunda ortak bir karara kısa sürede varacağımıza inanıyorum." dedi.
Stoltenberg, NATO'nun 30 müttefiki arasında bazen farklılıklar olabildiğini ancak bunların konuşularak aşılabileceğini belirtti.
"TÜRKİYE'NİN İFADE ETTİĞİ ENDİŞELERİ ELE ALIYORUZ"
İsveç ve Finlandiya'nın katılımı konusunda Türkiye'nin yanı sıra tüm NATO üyeleriyle yakın temas içinde olduklarını vurgulayan Stoltenberg, "Türkiye'nin ifade ettiği endişeleri ele alıyoruz. Türkiye gibi önemli bir müttefik güvenlik endişelerini gündeme getirdiğinde bunu halletmenin tek yolu ortak bir zemin bulmak için oturup konuşmak." ifadesini kullandı.
Stoltenberg, iki ülkenin NATO'ya katılmaları durumunda AB nüfusunun yüzde 96'sının NATO içinde olacağını belirterek, NATO ve AB'nin Batı Balkanlar, Ukrayna, siber güvenlik gibi konularda her zamankinden daha yakın iş birliği içinde olduğunu kaydetti.
Stoltenberg, "AB'nin savunma çabalarını memnuniyetle karşılıyorum. Doğru yönde yapılırsa bunlar hem NATO'yu hem de AB'yi güçlendirecektir." diye konuştu.
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