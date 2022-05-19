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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'dan "NATO" açıklaması: Türkiye ile tüm sorunları çözebiliriz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2022
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’dan NATO açıklaması: Türkiye ile tüm sorunları çözebiliriz

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası tehlikeyi sınırlarında hissederek NATO'ya girmek isteyen ve gerekli başvuruları yapan Finlandiya'nın Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebileceklerini düşündüğünü söyledi.

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