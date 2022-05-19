Son dakika: Avustralya'da 6,9 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA HABERİ: Avustralya'nın Yeni Zelanda'ya bakan kıyılarında 6,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşen 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın güney kıyısındaki Bluff limanının yaklaşık 1062 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.
Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Yetkililer, deprem ve tsunami kaynaklı herhangi bir can veya mal kaybı bildirmedi.
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