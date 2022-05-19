Son dakika: ABD Başkanı Biden’dan İsveç ve Finlandiya açıklaması! NATO için Kongre’ye bildirim yapıldı

TÜRKİYE'YE TERÖR MESAJI

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, "Finlandiya her zaman Türkiye ile iyi ikili ilişkilere sahip olmuştur" ifadelerini kullanarak, "NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenliğine bağlı olacağız. Terörizmi çok ciddiye alıyoruz. Terörü her şekilde lanetliyoruz. Türkiye'nin tüm endişelerini açık ve yapıcı şekilde görüşmeye hazırız" dedi.

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