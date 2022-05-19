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Son dakika: ABD Başkanı Biden'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması! NATO için Kongre'ye bildirim yapıldı

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Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
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Son dakika: ABD Başkanı Biden’dan İsveç ve Finlandiya açıklaması! NATO için Kongre’ye bildirim yapıldı

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongre'ye gerekli bildirimlerde bulunduklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongre'ye gerekli bildirimlerde bulunduklarını söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ABD'deki NATO üyeliği görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güvenliğine bağlı olacağız" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabık olduklarını belirtti.

TÜRKİYE'YE TERÖR MESAJI

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, "Finlandiya her zaman Türkiye ile iyi ikili ilişkilere sahip olmuştur" ifadelerini kullanarak, "NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenliğine bağlı olacağız. Terörizmi çok ciddiye alıyoruz. Terörü her şekilde lanetliyoruz. Türkiye'nin tüm endişelerini açık ve yapıcı şekilde görüşmeye hazırız" dedi.

Detaylar gelecek...

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