Hipersonik füze nedir? Ukrayna-Rusya savaşında durum değişir mi? İşte 7 soruda tüm merak edilenler

3) KİNJAL HİPERSONİK FÜZELERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ NELER?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018 yılındaki başkanlık seçiminden önceki ulusa sesleniş konuşmasında vatandaşlarına tanıttığı Kinjal'ları MiG savaş uçaklarından ateşlenecek şekilde tasarlanmış "ideal bir silah" olarak nitelendirmişti. Putin, prototip halindeki bu füzelerin "dünyanın her yerine ulaşabileceğini" ve Batı'nın hava savunma sistemleri karşısında "adeta kurşun işlemez" olduğunu vurgulamıştı. Putin, bu tür silahların "bir silahlı çatışmada önemli avantajlar" sağladığını belirterek, "Hızı, şu anki füze ve hava savunma sistemleri karşısında zarar görmez olmasını sağlıyor. Çünkü avcı füzeler, en basit ifadeyle, yeterince hızlı değiller. Bu bağlamda, neden dünyanın önde gelen ordularının böyle ideal bir silaha sahip olmak istedikleri oldukça anlaşılır" demişti. Kh-47M2 olarak da bilinen Kinjal'lar konvansiyonel savaş başlıkları taşıyabildikleri gibi nükleer savaş başlıklarını da taşıyabilecek şekilde tasarlandı. Rusya medyasına göre, Kinjal füzelerinin hızı Mach 10'a ulaşabiliyor ve tıpkı daha yavaş hareket eden seyir füzeleri gibi, yarı yolda manevra yapabiliyor. Rus kaynaklarına göre füzelerin menzili 2000 kilometreyi (1200 mil) buluyor. Ancak Batılı uzmanlara göre, Kinjal Füzeleri HGV grubundan bir silah değil. Aynı zamanda Füze Savunma Projesi direktörü olan Karako, havadan ateşlenen balistik füzeler olan Kinjal'ların, Rusya'nın İskender kısa menzilli balistik füzelerinin modifiye edilmiş bir versiyonu olduğuna dikkat çekti.