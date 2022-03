Hipersonik füze nedir? Ukrayna-Rusya savaşında durum değişir mi? İşte 7 soruda tüm merak edilenler

7) BAŞKA HANGİ ÜLKELERİN HİPERSONİK FÜZELERİ VAR?

Şu an en gelişmiş hipersonik silah programına sahip olan ülkeler Rusya, Çin ve ABD. Ancak CRS raporuna göre Japonya, Almanya, Hindistan, Kuzey Kore ve Avustralya da benzer silahlar geliştirmek için çalışıyor. Rusya 1980'lerden bu yana hipersonik silah geliştirmek için faaliyetler yürütüyor. Ancak ABD'nin 2002'de Balistik Füzelerle Mücadele Antlaşması'ndan çekilmesinin ve savunma sistemlerini ABD'de ve Avrupa'da çeşitli noktalara yerleştirmesinin ardından bu faaliyetler hız kazandı. CRS raporuna göre Kinjal'ın yanı sıra Rusya'nın iki başka hiperonik silah programı daha bulunuyor: 3M22 Zirkon ve Avangard. ABD de 2000'lerin başlarından beri hipersonik silahlar konusunda araştırmalar yapıyor. Uzmanlar önümüzdeki yıllarda hipersonik silahları çatışma alanlarında daha fazla göreceğimizin altını çiziyor. CNN'in "What to know about hypersonic missiles fired by Russia at Ukraine", Washington Post'un "What you need to know about hypersonic missiles, which Biden says Russia used against Ukraine", CNBC'nin "Russia says it fired hypersonic missiles in Ukraine. What are they and why would Moscow use them?", Al Jazeera'nın "Hypersonic missiles: What are they and why is Russia using them?", Guardian'ın "What are hypersonic missiles and why is Russia using them?" başlıklı haberlerinden derlenmiştir.