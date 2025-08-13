Viral Galeri Viral Liste 13-18 Ağustos Tarım Kredi Kooperatifi kampanyası: Zeytinyağı, tavuk baget çeşitleri, dana kıyma ve daha birçok üründe özel fiyatlar

13-18 Ağustos Tarım Kredi Kooperatifi kampanyası: Zeytinyağı, tavuk baget çeşitleri, dana kıyma ve daha birçok üründe özel fiyatlar

Tarım Kredi Kooperatif Market, Ağustos ayına özel indirim kampanyasıyla 12-18 Ağustos tarihleri arasında müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Market raflarında yer alan temel gıda ve temizlik ürünlerinde cazip fiyatlar alışveriş tutkunlarının ilgisini çekiyor. Peki bu hafta Tarım Kredi kataloğunda neler indirimde?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2025 07:57
13-18 Ağustos Tarım Kredi Kooperatifi kampanyası: Zeytinyağı, tavuk baget çeşitleri, dana kıyma ve daha birçok üründe özel fiyatlar

Sıvı yağ, tavuk, çay, süt, yoğurt, zeytin, dana kıyma, bulgur ve mercimek gibi temel gıda ürünlerinde indirim fırsatları dikkat çekerken; tuvalet kağıdı, toz çamaşır deterjanı, deodorant, bebek şampuanı, yumuşatıcılar, oda kokusu ve çamaşır suyu gibi temizlik ürünleri de avantajlı fiyatlarla raflarda yer alıyor. Tarım Kredi'nin bu haftaki aktüel kataloğu haberimizde...

13-18 Ağustos Tarım Kredi Kooperatifi kampanyası: Zeytinyağı, tavuk baget çeşitleri, dana kıyma ve daha birçok üründe özel fiyatlar

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET - KAT KAT FIRSAT (12 - 18 AĞUSTOS)

BİNGO SOFT KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ (SENSITIVE, LOVELY), 1440 ML: 109,90 TL
DOMESTOS ÇAMAŞIR SUYU (ÇAM FERAHLIĞI), 3240 ML: 139,90 TL (LİTRE FİYATI: 43,17 TL)

13-18 Ağustos Tarım Kredi Kooperatifi kampanyası: Zeytinyağı, tavuk baget çeşitleri, dana kıyma ve daha birçok üründe özel fiyatlar

MABEL MARSEILLE ODA KOKUSU ÇEŞİTLERİ, 100 ML: 69,90 TL
MABEL MARSEILLE ODA SPREYİ ÇEŞİTLERİ (PUDRA DÜŞLERİ, FERAH ESİNTİ), 1000 ML: 64,90 TL

13-18 Ağustos Tarım Kredi Kooperatifi kampanyası: Zeytinyağı, tavuk baget çeşitleri, dana kıyma ve daha birçok üründe özel fiyatlar

DALİN BEBEK ŞAMPUANI, 700 ML: 99,90 TL
DALİN ISLAK HAVLU, 3X56: 79,90 TL

13-18 Ağustos Tarım Kredi Kooperatifi kampanyası: Zeytinyağı, tavuk baget çeşitleri, dana kıyma ve daha birçok üründe özel fiyatlar

FAMİLA NATURAL TUVALET KAĞIDI, 40'LI: 249,90 TL (ADET FİYATI: 6,24 TL)
RENAX TOZ ÇAMAŞIR DETERJAN ÇEŞİTLERİ (RENKLİLER, BEYAZLAR), 8 KG: 179,90 TL

SON DAKİKA