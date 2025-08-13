13-18 Ağustos Tarım Kredi Kooperatifi kampanyası: Zeytinyağı, tavuk baget çeşitleri, dana kıyma ve daha birçok üründe özel fiyatlar

Sıvı yağ, tavuk, çay, süt, yoğurt, zeytin, dana kıyma, bulgur ve mercimek gibi temel gıda ürünlerinde indirim fırsatları dikkat çekerken; tuvalet kağıdı, toz çamaşır deterjanı, deodorant, bebek şampuanı, yumuşatıcılar, oda kokusu ve çamaşır suyu gibi temizlik ürünleri de avantajlı fiyatlarla raflarda yer alıyor. Tarım Kredi'nin bu haftaki aktüel kataloğu haberimizde...