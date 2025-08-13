13-18 Ağustos Tarım Kredi Kooperatifi kampanyası: Zeytinyağı, tavuk baget çeşitleri, dana kıyma ve daha birçok üründe özel fiyatlar
Tarım Kredi Kooperatif Market, Ağustos ayına özel indirim kampanyasıyla 12-18 Ağustos tarihleri arasında müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Market raflarında yer alan temel gıda ve temizlik ürünlerinde cazip fiyatlar alışveriş tutkunlarının ilgisini çekiyor. Peki bu hafta Tarım Kredi kataloğunda neler indirimde?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2025 07:57