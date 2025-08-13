YKS TERCİH EKRANI KAPANDI MI? YKS 2025 tercihleri bugün son mu, saat kaça kadar?

1 Ağustos'ta başlayan 2025 YKS üniversite tercih süreci hız kesmeden devam ediyor. Tercih yapmayı henüz tamamlamayan veya mevcut tercihlerini güncellemek isteyen adaylar, "YKS tercihleri ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını merak ediyor. ÖSYM'nin açıkladığı tercih kılavuzu ile birlikte bu sorunun cevabı netleşmiş oldu.