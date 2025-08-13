Viral Galeri Viral Tıkla YKS TERCİH EKRANI KAPANDI MI? YKS 2025 tercihleri bugün son mu, saat kaça kadar?

Üniversite adayları için YKS tercih sürecinde son gün yaklaştı. 1 Ağustos Cuma günü başlayan 2025 YKS üniversite yerleştirme başvuruları hızla devam ederken, adaylar "YKS tercihleri ne zaman sona erecek?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Tercih takviminin açıklanmasıyla birlikte YKS tercihleri için son tarih netleşti. İşte merak edilen YKS tercih süreciyle ilgili tüm detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2025 09:51 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 09:54
1 Ağustos'ta başlayan 2025 YKS üniversite tercih süreci hız kesmeden devam ediyor. Tercih yapmayı henüz tamamlamayan veya mevcut tercihlerini güncellemek isteyen adaylar, "YKS tercihleri ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını merak ediyor. ÖSYM'nin açıkladığı tercih kılavuzu ile birlikte bu sorunun cevabı netleşmiş oldu.

YKS TERCİHLERİNDE BUGÜN SON GÜN!
YKS Tercihleri 2025 Ne Zaman Sona Erecek?

Adaylar, üniversite tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile yapabilecek. Ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de tercih işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

2025 YKS tercih süreci 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 23:59 itibariyle sona erecek. Bu tarih itibarıyla adayların tercihlerini tamamlamış olmaları gerekiyor.

YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Tercihlerin tamamlanmasının ardından üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Takvime göre YKS tercih sonuçlarının 1 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında, sonuçların genellikle ağustosun son haftasında ilan edildiği görülüyor.

