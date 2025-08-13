Viral Galeri Viral Liste DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI | Hangi bölüme kaç puanla girilir? ÖSYM dikey geçiş bölümleri neler?

DGS 2025 sonuçları yarın açıklanıyor! Adayların gündeminde tercih takvimi yer alıyor. Hangi bölüme kaç puanla girileceğini merak ediyor. ÖSYM DGS kontenjanlarını ve dikey geçiş bölümlerini araştırıyor. Binlerce aday, lisans hayaline kavuşmak için taban puanlar ve kontenjan listesini bekliyor. Hemşirelikten mühendisliğe kadar birçok bölüm için geçiş koşulları ve puanlar netleşiyor.

ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını 14 Ağustos Perşembe günü resmi olarak açıklayacak. Sonuçların duyurulmasının ardından adaylar, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu üzerinden bölümlerin güncel taban puanları, kontenjanları ve özel koşullarını inceleyebilecek. Hemşirelik, Çocuk Gelişimi, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği gibi farklı lisans programlarına dikey geçiş imkanı sunulacak.

Sonuçlar Nereden Sorgulanacak?

Adaylar, sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Bu sayede yerleştirme puanları netleşecek ve tercih sürecine adım adım hazırlanabilecekler.

Tercihler Ne Zaman Başlayacak?

ÖSYM, 2025 yılı DGS tercih tarihlerini henüz açıklamadı. Ancak geçmiş yıllar dikkate alındığında tercihlerin Eylül ayının ikinci yarısında başlaması bekleniyor. Kılavuz yayınlandığında adaylar, taban puanları, kontenjan bilgilerini ve bölüm koşullarını detaylı şekilde inceleyerek tercihlerini yapabilecek.

Taban Puanlar Nasıl Belirlenecek?

20 Temmuz'da gerçekleştirilen 2025 DGS sınavının ardından bu yılki yerleştirme sonuçları tamamlandığında yeni taban puanlar netleşecek. Adaylar tercih döneminde, bir önceki yılın puanlarını referans alarak tercihler yapabilecek.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler Neler?

2025 DGS tercih kılavuzunda, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği gibi popüler bölümlerin yanı sıra pek çok farklı lisans programı yer alacak. Kılavuzda her bölüm için özel başvuru koşulları, kontenjan bilgileri ve güncel taban puanlar ayrıntılı şekilde paylaşılacak. Böylece adaylar, tercih sürecinde hem bölümlerin gerekliliklerini hem de yerleştirme şanslarını net bir şekilde görebilecek.

2024 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

