DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI | Hangi bölüme kaç puanla girilir? ÖSYM dikey geçiş bölümleri neler?
DGS 2025 sonuçları yarın açıklanıyor! Adayların gündeminde tercih takvimi yer alıyor. Hangi bölüme kaç puanla girileceğini merak ediyor. ÖSYM DGS kontenjanlarını ve dikey geçiş bölümlerini araştırıyor. Binlerce aday, lisans hayaline kavuşmak için taban puanlar ve kontenjan listesini bekliyor. Hemşirelikten mühendisliğe kadar birçok bölüm için geçiş koşulları ve puanlar netleşiyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2025 09:29