AÖL EK SINAV TAKVİMİ ve ÜCRETİ 2025 | Açık Lise ek sınavlarına kimler katılabilir, kayıt ve ders seçimi nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 4. dönem ek sınav kayıtlarının başladığını duyurdu. Ek sınavlar Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonuçlarına göre bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı elde eden ancak açık öğretim lisesinden mezun olamayan öğrenciler için yapılacak.
Ek Sınav Ne Zaman Yapılacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 4. dönem ek sınavı, 23 Ağustos - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) e-Sınav merkezlerinde düzenlenecek. Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından planlandı
Kayıtlar ve Ders Seçimi Nasıl Yapılacak?
Ek sınava katılmak isteyen öğrenciler, 11-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında kayıt işlemlerini tamamlayacak. Kayıt için öncelikle 400 TL olan ek sınav katılım ücretinin yatırılması gerekiyor. Ücret yatırıldıktan sonra, 2024/4 dönem ek sınav kayıtları otomatik olarak açılacak. Öğrenciler, 18 Ağustos Pazartesi günü mesai bitimine kadar sistem üzerinden ders seçimlerini yapabilecek.
e-Sınav Randevusu Alma Süreci
Katılım ücretini yatıran ve ders seçimi tamamlanan öğrenciler, 19-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden e-Sınav randevularını alacak. Randevu işlemi, T.C. kimlik numarası ve şifre ile veya e-Devlet şifresi kullanılarak gerçekleştirilebilecek.
İstanbul'da kayıtlı öğrenciler, İstanbul ve diğer illerden; İstanbul dışındaki öğrenciler ise İstanbul hariç diğer illerden sınav merkezi seçebilecek. Alınan randevularda değişiklik yapılamayacak.
Ek Sınava Kimler Katılabilir?
Bu ek sınav, 2025 YKS, MSÜ ve YÖS sınav sonuçlarına göre üniversite kayıt hakkı kazanan ancak açık öğretim lisesinden mezuniyetini tamamlayamayan öğrenciler için geçerli olacak. Duyuru ekindeki 1. listede yer alan adaylar, 11-18 Ağustos tarihleri arasında kayıt ve ders seçimini tamamlayıp, 19-21 Ağustos tarihleri arasında e-Sınav randevusu alarak sınava girebilecek.
Ödeme İşlemleri Nasıl Yapılır?
Ek sınav katılım ücreti 400 TL olup, ödeme işlemi 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlanmalı. Ücret, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr üzerinden tüm bankaların kredi kartıyla ya da Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın ATM, mobil ve internet bankacılığı kanallarıyla yatırılabilir.