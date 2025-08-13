AÖL EK SINAV TAKVİMİ ve ÜCRETİ 2025 | Açık Lise ek sınavlarına kimler katılabilir, kayıt ve ders seçimi nasıl yapılacak?

A Haber Foto Arşiv e-Sınav Randevusu Alma Süreci Katılım ücretini yatıran ve ders seçimi tamamlanan öğrenciler, 19-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden e-Sınav randevularını alacak. Randevu işlemi, T.C. kimlik numarası ve şifre ile veya e-Devlet şifresi kullanılarak gerçekleştirilebilecek. İstanbul'da kayıtlı öğrenciler, İstanbul ve diğer illerden; İstanbul dışındaki öğrenciler ise İstanbul hariç diğer illerden sınav merkezi seçebilecek. Alınan randevularda değişiklik yapılamayacak.

A Haber Foto Arşiv Ek Sınava Kimler Katılabilir? Bu ek sınav, 2025 YKS, MSÜ ve YÖS sınav sonuçlarına göre üniversite kayıt hakkı kazanan ancak açık öğretim lisesinden mezuniyetini tamamlayamayan öğrenciler için geçerli olacak. Duyuru ekindeki 1. listede yer alan adaylar, 11-18 Ağustos tarihleri arasında kayıt ve ders seçimini tamamlayıp, 19-21 Ağustos tarihleri arasında e-Sınav randevusu alarak sınava girebilecek.