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NATO ve Batı ülkelerinden Ukrayna'ya askeri destek! Teçhizat ve silah gönderiliyor

NATO ve Batı ülkeleri, Rusya'ya Ukrayna topraklarına saldırıları nedeniyle yaptırım uygulamakla kalmayıp, Ukrayna'ya askeri ekipman ve silah desteği konusunda art arda adımlar atmaya başladı. AB'nin diğer bir önemli yardımı ise Ukrayna ordusuna savaş uçağı ve yakıt desteği kararı oldu.

Giriş Tarihi: 28.02.2022 13:42 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 13:47
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NATO ve Batı ülkelerinden Ukrayna’ya askeri destek! Teçhizat ve silah gönderiliyor

Başta NATO ülkeleri, Ukrayna'ya binlerce tanksavar ve yüzlerce hava savunma füzesinin yanı sıra yüklü miktarda hafif silah ve mühimmat stoku gönderme kararı alırken Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de 450 milyon avro değerinde silah desteği, 50 milyon avro değerinde koruyucu ekipman yardımı için harekete geçti.

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NATO ve Batı ülkelerinden Ukrayna’ya askeri destek! Teçhizat ve silah gönderiliyor

AB'nin diğer bir önemli yardımı ise Ukrayna ordusuna savaş uçağı ve yakıt desteği kararı oldu.

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NATO ve Batı ülkelerinden Ukrayna’ya askeri destek! Teçhizat ve silah gönderiliyor

ABD

ABD, Ukrayna'ya, aralarında tanksavarların da yer aldığı 350 milyon dolarlık silah desteği sağlayacak.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığına yardımın yapılması için onay verdi. Bu yardımla ABD'nin son 1 yılda Ukrayna'ya yaptığı yardım 1 milyar doları aştı.

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NATO ve Batı ülkelerinden Ukrayna’ya askeri destek! Teçhizat ve silah gönderiliyor

İNGİLTERE

Ukrayna'ya bir ay önce omuzdan fırlatılan tanksavar füzeler teslim eden İngiltere, ardından öldürücü ve öldürücü olmayan kategorideki savunma silahlarını kapsayan ek bir askeri destek paketi daha sağlama kararı aldı.

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NATO ve Batı ülkelerinden Ukrayna’ya askeri destek! Teçhizat ve silah gönderiliyor

İSVEÇ

İsveç hükümeti, Ukrayna'ya hafif silahların yanı sıra 5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask ve 135 bin askere yetecek hazır gıda yardımı yapacak.