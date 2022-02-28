Son dakika: Tahliye edilen Türkler İstanbul’da! Türk vatandaşları için Kiev ve Harkiv’den tren seferi yapılacak

'ORADA KALANLAR İÇİN DUA EDİYORUZ'

Kiev'de yatırımları olan Asım Kayan ise, "Ukrayna'da bazı yatırımlarımız, çalışmalarımız vardı. Böyle bir saldırı beklenen bir şey değildi. Gerginlik olduğu malumdu ama diplomasiyle gerginliğin dineceğini düşünüyorduk. Beklemediğimiz şekilde saldırılar söz konusu oldu, can güvenliğinin olmadığı bir duruma girdi. Elçiliğimizle de irtibat halindeydik. 'Orada kalma güvenli midir? Kalarak bekleme mi?, Yoksa çıkarak erkenden gitmek mi?' diye düşündük. Ellerinden geleni yapıyorlar, çok yoğun bir yüklenme var, çok yoğun iletişim var. Organize edebildikleri şekilde bir takım çıkışlar gerçekleşti. Bunlardan ilk etapta 8 otobüs çıktı. Çok zor bir süreç, yönetmesi kolay bir süreç değil. Oradaki halkın direnerek devam ediyor olması da, kendilerine dua ediyoruz" diye konuştu.



Ailesi halen Kiev'de olan Olya Yasenko da, "Ayın 24'ünde yaşanan patlamayla uyandık. Evimin yakınlarında patlama oldu, bunun üzerine ailemin yanına gittim. Çok korkunç anlar yaşandı, bir çok insan şu anda sığınaklara indi. Ben de İstanbul'a gelmeye karar verdim, ailem halen Kiev'de çok endişeleniyorum" dedi.