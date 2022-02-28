Son dakika: Tahliye edilen Türkler İstanbul'da! Türk vatandaşları için Kiev ve Harkiv’den tren seferi yapılacak
Son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri harekatta Kiev Büyükelçiliği'ne sığınan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. 55 kişilik kafile daha otobüsle Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptı. Ailesi halen Kiev'de olan Olya Yasenko "Ayın 24'ünde yaşanan patlamayla uyandık. Evimin yakınlarında patlama oldu, bunun üzerine ailemin yanına gittim. Çok korkunç anlar yaşandı, bir çok insan şu anda sığınaklara indi. Ben de İstanbul'a gelmeye karar verdim." dedi. Öte yandan Türkiye’nin Kiev ve Harkiv Büyükelçilikleri, Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere iki kentten Romanya’nın Çernivtsi kentine tren seferi yapılacağını duyurdu.
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün (28.02.2022) saat 19.00'da Kiev'den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek en geç saat 18:00'e kadar Kiev tren garına ulaşmaları gerekmektedir" denildi.
HARKİV'DEN KALKACAK TREN 15.00'TE
Öte yandan Harkiv Büyükelçiliği, yine Çernivtsi kentine gidecek olan trenin 15.00'da kalkacağını duyurarak, "Bugün (28.02.2022) saat 20.00'de Harkiv'den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00'e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 55 KİŞİ DAHA TÜRKİYE'DE
Ukrayna'dan Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ulaşan, çoğu üniversite öğrencisi 55 kişilik bir grup daha otobüsle ülkeye giriş yaptı. 3 gündür yolda olduklarını söyleyen gruptakiler, sınırlardan özellikle Türk büyükelçiliği görevlilerinin yardımıyla geçtiklerini anlattı.
Ukrayna'ya 1 ay önce çalışmak için giden Mehmet Akın İmalı, "Ben Kiev merkezde yaşıyordum, çalışmaya gitmiştik oraya. 1 aydır orada yaşıyordum. Bir anda savaş çıkacağını tahmin etmiyorduk çünkü o yönde açıklamalar yoktu. Çarşamba günü 05.00 gibi ailemiz bizi aradı, savaş çıktığını söylediler. Dışarı baktık ve herkeste panik havası olduğunu gördük. Marketlere gittiler. Biz de markete gittik ve stok yaptık. Sonrasında büyükelçiliğe gittik ve hemen kaydımızı aldılar, ilgilendiler. Çok korktuk, büyükelçiliğe gidene kadar bile patlama sesleri duyduk. Acaba bize de denk gelir mi, diye korktuk. Bombalama yakınlarımızda yoktu ama sesler çok korkuttu bizi. Ülkemize ulaştığımız için çok mutluyuz. Büyükelçiliklerimiz sağ olsunlar, geçişlerimizi kolaylaştırdı yoksa halen kuyruklarda bekleyecektik" diye konuştu.
'BOMBA, SİREN SESLERİ, HEPSİNİ DUYDUK'
Ticaret için Kiev'e giden Zeynel Abidin Özacar da "4 günden beri yollardayız. Ukrayna'dan çıkışımız 2 gün sürdü. Romanya'ya girdik, oradan Bulgaristan'a geldik. Kapılarda çok bekledik. Ben ticaret amaçlı gitmiştim Ukrayna'ya. Gerçekten durum çok kötüydü. Silah sesleri, bomba sesleri, siren sesleri, hepsini duyduk; gerçekten çok korktuk" dedi.
Kiev'de ABD firmasında yönetici olarak çalışan Özgür Sırma ise "Açıkçası savaşın çıkacağını beklemiyorduk. Özellikle salı günü Putin'in açıklamasından sonra ne Ukraynalılar ne bizler ne de hiç kimse beklemiyordu. Zaten 2 hafta önce Dışişleri Bakanlığı'ndan arandığımda da söyledim. Benim evim zaten büyükelçiliğe yakın, savaşın başladığı günün ertesi günü birçok kez gittim. Sağ olsun büyükelçimiz, çok yardımcı oldu ve hemen otobüsle tahliye olduk. İnşallah orada kalan arkadaşlarımız da bir an önce buraya gelirler" diye konuştu.
'300 KİŞİ ELÇİLİK BİNASINDA BEKLİYOR'
Amasya'da inşaat işiyle uğraşan ve Kiev'e gezmek için gittiğini söyleyen Mustafa Kılıç da "Biz 22'sinde Kiev'e indik. Böyle bir şeyin başımıza geleceğini de çok tahmin etmiyorduk. 24'ü sabahı sesler duyduk ama ben füze sesi olduğuna inanmadım. Daha sonra Türkiye'den arkadaşlarımız aramaya başladı ve olayın daha ciddi boyutta olduğunu fark ettik. İlk başta insanlar çok tedirgin değildiler sonrasında bir kararsızlık yaşadık, ne yapacağımızı bilemedik. Orada yaklaşık 300 kişi elçilik binasında bekliyor. Tahliyeler de devam ediyor. Şu an bizim geldiğimiz araçları geri gönderecekler" dedi.
5 OTOBÜSLE 220 KİŞİ GELDİ
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekattan, Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye gelişleri sürüyor.
Son olarak 5 otobüsle 220 kişinin geldiği Kapıkule'de bir süre yoğunluk oluştu. Türk vatandaşlarının yanlarında eşyası ile birlikte evcil hayvanlarını da getirdikleri görüldü.
KIZI UKRAYNA'DA KALAN ANTELİNA GÖZYAŞI DÖKTÜ
Eşi Alaattin Akın ile birlikte gelen Ukrayna asıllı Antelina Akın, eski eşinden olan 12 yaşındaki kızının halen Ukrayna'da olduğunu ve çok endişelendiğini belirterek, gözyaşlarına hakim olamadı. Akın, "Kiev'de yaşıyoruz. 4 gün önce yola çıktık. Orada durum çok kötü, o nedenle buradayız. Benim bir çocuğum da orada kaldı, o nedenle çok endişeliyim. Eşimle beraber geldim ve küçük bebeğimiz var. Büyük bir kızım var 12 yaşında orada kaldı. Eski eşimin yanında o, 2 gündür haber alamıyorum. Telefon çalışmıyor, çok korkuyorum. Haberleri izleyince çok endişeleniyorum. Onlar hep sığınaklardaymış bir tek onu biliyorum. Umarım sadece telefonlarının şarjı bitmiştir, onu ümit ediyorum, umarım başka kötü bir şey olmamıştır" dedi.
Alaattin Akın da, tüm hayatını geride bırakıp geldiklerini belirterek, "Kiev'den geliyoruz, merkezde bir şey görmedik ama güncel haberlerden takip ediyoruz. Yakın civarımızda tanklar, askeri araçlar çok gördük. Oturduğum evin önünden askeri konvoylar geçti sürekli. Geride kurulu düzenimizi, hayatımızı, işimizi bıraktık. Çok zor bir süreç oldu. Devletimizden yardım istiyoruz, inşallah kalan kızımızı da getirmek istiyoruz." buraya ifadelerini kullandı.
'ORADA KALANLAR İÇİN DUA EDİYORUZ'
Kiev'de yatırımları olan Asım Kayan ise, "Ukrayna'da bazı yatırımlarımız, çalışmalarımız vardı. Böyle bir saldırı beklenen bir şey değildi. Gerginlik olduğu malumdu ama diplomasiyle gerginliğin dineceğini düşünüyorduk. Beklemediğimiz şekilde saldırılar söz konusu oldu, can güvenliğinin olmadığı bir duruma girdi. Elçiliğimizle de irtibat halindeydik. 'Orada kalma güvenli midir? Kalarak bekleme mi?, Yoksa çıkarak erkenden gitmek mi?' diye düşündük. Ellerinden geleni yapıyorlar, çok yoğun bir yüklenme var, çok yoğun iletişim var. Organize edebildikleri şekilde bir takım çıkışlar gerçekleşti. Bunlardan ilk etapta 8 otobüs çıktı. Çok zor bir süreç, yönetmesi kolay bir süreç değil. Oradaki halkın direnerek devam ediyor olması da, kendilerine dua ediyoruz" diye konuştu.
Ailesi halen Kiev'de olan Olya Yasenko da, "Ayın 24'ünde yaşanan patlamayla uyandık. Evimin yakınlarında patlama oldu, bunun üzerine ailemin yanına gittim. Çok korkunç anlar yaşandı, bir çok insan şu anda sığınaklara indi. Ben de İstanbul'a gelmeye karar verdim, ailem halen Kiev'de çok endişeleniyorum" dedi.
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