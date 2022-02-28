Ukrayna’dan Türkiye’ye dönüş yolu! Türk iş insanı A Haber’de anlattı

Ukrayna'da bir kaos ve savaş var. Biz insanlardan hem Türk vatandaşları hem de oradaki anne ve bebekler için dua etmelerini istiyoruz. Dışişleri Bakanlığı beni ailemden çok aradı. Ulaşılamayan insanlara kurduğumuz iletişim ağı ile ulaşıp kontakt kuruyoruz.