Ukrayna'dan Türkiye'ye dönüş yolu! Türk iş insanı A Haber’de anlattı
Birçok Türk bulabildikleri araçlarla Moldova sınırına akın ediyor. O Türklerden iş adamı Hamza Atam, sınırı geçmeyi başardı. Peki ondan sonra neler yaşanıyor, Türkiye yolunda hangi sıkıntılarla karşılaşıyorlar? Detayları A Haber canlı yayınına bağlanan Türk iş adamı Hamza Atam aktardı.
Hamza Atam'ın canlı yayında aktardıkları:
"Romanya sınırını geçtim ben. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bizi iyi karşıladılar ve yemeklerini paylaştılar. Ve ilk günden beri A Haber'de çalışan Cihan abiyle temas halindeyiz. İlk gün yayına çıktığımızdan beri bize huzur veren tek şey o.
A Haber'de beni gören insanlar sosyal medya üzerinden ulaşıyorlar. Kiev'de kalan öğrencilerimiz var onları sosyal medya gruplarına alıyoruz ve burada bir iletişim ağı oluşturuyoruz. Bunlar da A Haber sayesinde oldu.
Ukrayna'da bir kaos ve savaş var. Biz insanlardan hem Türk vatandaşları hem de oradaki anne ve bebekler için dua etmelerini istiyoruz. Dışişleri Bakanlığı beni ailemden çok aradı. Ulaşılamayan insanlara kurduğumuz iletişim ağı ile ulaşıp kontakt kuruyoruz.
Sevindirici haberler geliyor, Kiev'de otobüsler ve trenler kalkacak diye. Oradaki Türkler de bir şekilde çıkacak oradan. Bize A Haber'den Cihan abi sürekli olarak Dışişleri'nin açıklamalarını attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat başı bizimle ilgili bakanlıktan bilgi almış.
Odessa'da çok az öğrenci kaldı. Tek endişemiz Kiev'deki durum. Onlarında bir an önce çıkması ve savaşın son bulmasını istiyoruz."
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