Bir ülke daha savaşa giriyor: Rus ordusuna destek vermek için harekete geçtiler

Rusya-Ukrayna savaşı 5 .gününde sürerken bir ülkenin daha çatışmaya katılabileceği öne sürüldü. ABD'li bir yetkili Belarus'un pazartesi günü başlayabilecek bir konuşlandırmada Rusya'ya destek olmak için Ukrayna'ya asker yollamaya hazırlandığını dile getirdi.