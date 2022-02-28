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Bir ülke daha savaşa giriyor: Rus ordusuna destek vermek için harekete geçtiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
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Bir ülke daha savaşa giriyor: Rus ordusuna destek vermek için harekete geçtiler

Rusya-Ukrayna savaşı 5. gününde sürerken bir ülkenin daha çatışmaya katılabileceği öne sürüldü. ABD'li bir görevli Belarus'un pazartesi günü başlayabilecek bir konuşlandırmada Rusya'ya destek olmak için Ukrayna'ya asker yollamaya hazırlandığını dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı 5 .gününde sürerken bir ülkenin daha çatışmaya katılabileceği öne sürüldü. ABD'li bir yetkili Belarus'un pazartesi günü başlayabilecek bir konuşlandırmada Rusya'ya destek olmak için Ukrayna'ya asker yollamaya hazırlandığını dile getirdi.

RUSYA'NIN UZANTISI OLACAK

Washington Post'ta yer alan habere göre isminin açıklanmasını istemeyen yetkili Belarus'un savaşta Rusya'nun "uzantısı" gibi hareket edeceğini belirtti.

PUTİN'E YAKIN İSİM

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın bir müttefiki. Lukaşenko Rus birliklerinin Belarus'ta toplanmasına ve büyük çaplı askeri tatbikatlar yapmasına izin vermişti.

GÖRÜŞMELERİN SEYRİ DEĞİŞECEK

İki ülkenin orduları 10 günlük bir gövde gösterisine girişti, ardından Rusya askerlerinin bir süre daha Belarus'ta kalacağını duyurdu. Bundan dört gün sonra da, Ukrayna işgali başladı.

BELARUS ASKERLERİNİN UKRAYNA'YA GİRMEME SÖZÜ

Ülkenin otoriter yönetimi, dün düzenlenen bir referandumun ardından Belarus'ta nükleer silah bulunmasına dair yasağı kaldırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Pazar günü Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda konuşmuş, Lukaşenko'nun "Belarus askerlerinin Ukrayna'ya girmeyeceğine dair söz verdiğini" söylemişti.

Belarus'un savaşa katılmasıyla, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak olan müzakerelerin önemli ölçüde karmaşık hale geleceği belirtiliyor.

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