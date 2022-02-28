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Haberler Galeri Türkiye’den Ukrayna’ya yardım seferberliği! Oyuncak almak için biriktirdi, yardıma gönderdi

Türkiye’den Ukrayna’ya yardım seferberliği! Oyuncak almak için biriktirdi, yardıma gönderdi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğine getirilen yardımlar kamyonlara nakledildi. Ankara'dan hareket eden kamyonun İstanbul'a ardından da Ukrayna'ya ulaşması hedefleniyor. Babasıyla beraber Ukrayna Büyükelçiliğine giden minik, kumbarasında biriktirdiği bütün parayı Ukrayna'ya yardım için verdi. İstanbul'daki Ukraynalılar ülkelerine yardım yollayabilmek için Bakırköy'de bulunan Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.

İHA
DHA
Giriş Tarihi: 28.02.2022 14:08 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 14:08
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Türkiye’den Ukrayna’ya yardım seferberliği! Oyuncak almak için biriktirdi, yardıma gönderdi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğine getirilen yardımlar kamyonlara nakledildi. Ankara'dan hareket eden kamyonun İstanbul'a ardından da Ukrayna'ya ulaşması hedefleniyor. Babasıyla beraber Ukrayna Büyükelçiliğine giden minik, kumbarasında biriktirdiği bütün parayı Ukrayna'ya yardım için verdi. İstanbul'daki Ukraynalılar ülkelerine yardım yollayabilmek için Bakırköy'de bulunan Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.

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Türkiye’den Ukrayna’ya yardım seferberliği! Oyuncak almak için biriktirdi, yardıma gönderdi

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Ankara'da yaşayan çok sayıda vatandaş büyükelçiliğe gelerek savaş bölgesine gönderilmek üzere temel gıda ürünü, tıbbi malzeme ve kıyafet yardımında bulundu.

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Türkiye’den Ukrayna’ya yardım seferberliği! Oyuncak almak için biriktirdi, yardıma gönderdi

YARIM İÇİN DÖRT KOLDAN ÇALIŞTILAR

Vatandaşların yaptığı yardımlar büyükelçilik görevlileri ve gönüllüler tarafından paketlendi.

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Türkiye’den Ukrayna’ya yardım seferberliği! Oyuncak almak için biriktirdi, yardıma gönderdi

Ankara'dan yola çıkacak yardım kamyonları, İstanbul'da ki yardım kafilesine katılacak.

Türkiye'den ve Azerbaycan'dan gelen yardımların İstanbul'da toplanarak Ukrayna'ya gönderilmesi bekleniyor.

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Türkiye’den Ukrayna’ya yardım seferberliği! Oyuncak almak için biriktirdi, yardıma gönderdi

1,5 MİLYON TL VE 12 BİN DOLAR BAĞIŞ YAPILDI

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar dün yapmış oldu açıklamada, Ukrayna ve Türk vatandaşlarının elçiliğe yaptığı yardımlara değinerek bir gün içerisinde 1,5 milyon lira ve 12 bin doların bağış yapıldığını, şimdiden birkaç tır insani yardımın yapıldığını ve birkaç yardım tırının da hazırlandığını söylemiş