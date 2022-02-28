Türkiye’den Ukrayna’ya yardım seferberliği! Oyuncak almak için biriktirdi, yardıma gönderdi

1,5 MİLYON TL VE 12 BİN DOLAR BAĞIŞ YAPILDI

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar dün yapmış oldu açıklamada, Ukrayna ve Türk vatandaşlarının elçiliğe yaptığı yardımlara değinerek bir gün içerisinde 1,5 milyon lira ve 12 bin doların bağış yapıldığını, şimdiden birkaç tır insani yardımın yapıldığını ve birkaç yardım tırının da hazırlandığını söylemiş