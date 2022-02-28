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Türkiye’den Ukrayna’ya yardım seferberliği! Oyuncak almak için biriktirdi, yardıma gönderdi
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğine getirilen yardımlar kamyonlara nakledildi. Ankara'dan hareket eden kamyonun İstanbul'a ardından da Ukrayna'ya ulaşması hedefleniyor. Babasıyla beraber Ukrayna Büyükelçiliğine giden minik, kumbarasında biriktirdiği bütün parayı Ukrayna'ya yardım için verdi. İstanbul'daki Ukraynalılar ülkelerine yardım yollayabilmek için Bakırköy'de bulunan Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.