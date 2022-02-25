Ukrayna’ya işgal emri veren Putin’den sert açıklama! NATO ve ABD’ye ağır eleştiri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün Ukrayna’nın Donbas bölgesine ilişkin “özel askeri operasyon” başlattığını duyurmasının akabinde Rusya-Ukrayna savaşı resmen başladı. Rusya, Ukrayna’yı her yanından abluka altına alırken Rus güçleri başkent Kiev’e giriş yaptı. Dünyanın her tarafından Rusya’ya peş peşe tepki gelirken Putin, geçen gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ABD ve NATO’yu hedef alan oldukça sert sözer kullandı. Başlattığı Ukrayna savaşının sebebini açıklayan Putin’in sözleri dünya gündemine oturdu.
Rusya-Ukrayna savaşı 2. gününde sürüyor. Haftalardır süren Rusya Ukrayna krizi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel askeri harekat başlattığını açıklamasıyla resmen savaşa dönüştü. Rus ordusu, havadan ve karadan Ukrayna şehirlerini vurmayı sürdürürken her 2 tarafta ağır kayıplar yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna'da askerlerin yanında siviller de ciddi kayıplar yaşarken, Rus güçlerinin başkent Kiev'e girmesiyle Ukraynalıların yaşadığı korku da had safhaya ulaşmış duruma geldi.
ABD VE NATO'YA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
Dünya gözünü Rusya Ukrayna savaşına dikmişken Putin'in dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği konuşmada yer alan ifadeler, büyük yankı uyandırdı. Rusya'nın Ukrayna işgalinin perde arkasında yatan nedenlerini, yaptığı "Ulusa Sesleniş" konuşmasında açıklayan Putin, ABD'ye ve NATO'ya yönelik sert ifadeler kullandı.
Konuşmasına, başlatılan ve devam eden tüm operasyonların, Rusya'nın güvenliğini sağlama çerçevesinde gerçekleştiğini söyleyerek başlayan Putin, bunun nedeninin Batılı güçlerin yıllardır Rusya'ya yönelik tehditlerinin olduğunu savundu.
"BASKI VE ŞANTAJ GİRİŞİMLERİYLE KARŞILAŞTIK"
Putin, "Bu meselede bize kaygı ve endişe veren, Batılı sorumsuz siyasetçilerin ülkemize karşı yıldan yıla, adım adım, kaba ve umarsızca yarattığı temel tehditlerdir. NATO blokunun doğuya genişlemesini, askeri altyapısının Rusya sınırlarına yaklaşmasını kastediyorum. Otuz yıl boyunca önde gelen NATO ülkeleriyle, Avrupa'da eşit ve bölünmez bir güvenliğin ilkeleri üzerine ısrarla ve sabırla müzakere etmeye çalışıyoruz. Buna rağmen tekliflerimize sahtekarlık ve yalanla geri dönüldü ya da baskı ve şantaj girişimleriyle karşılaştık. Tüm bu süreç boyunca ise Kuzey Atlantik İttifakı, bizim bütün karşı çıkmalarımıza ve kaygılarımıza rağmen durmadan genişledi ve sınırlarımıza kadar geldi." ifadelerini kullandı.
"KABUL ETMEYENLER DİZLERİ ÜZERİNE ÇÖKERTİLİYOR"
ABD ve NATO'yu, küstah bir tutum benimsemekle suçlayan Putin, "Peki Batılı güçlerin kendisinin tek, yanılmaz olduğunu düşünen, attığı her adımın caiz olduğu iddiası taşıyan bu küstahça konuşma tarzı nereden geliyor? Bizim endişelerimizi ve tamamen yasal olan taleplerimizi göz ardı eden bu aldırmaz tutum nereden geliyor?" sözlerinin ardından "Onlara (ABD ve NATO) avantajlı görünen her şey, en eksiksiz hakikat olarak servis ediliyor, ne pahasına olursa olsun, en kaba yoldan ve her türlü yöntemle bastırılıyor. Kabul etmeyenler dizleri üzerine çökertiliyor." yorumunda bulundu.
"ABD VE NATO YALNIZCA KENDİ ÇIKARLARINA UYGUN DAVRANIYOR"
ABD ve NATO özelinde Batı'nın mutlak bir güç istediği olduğunu vurgulayan Putin, bu kuvvetlerin yalnızca ve yalnızca kendi çıkarlarına uygun davrandığını söyledi.
"MİLYONLARCA İNSANIN MAHKUM EDİLDİĞİ BU TRAJEDİ"
Putin, ABD ve NATO'ya, Irak, Libya, Suriye'deki hamleleri nedeniyle de topa tuttu. Putin, "Libya'ya karşı gayrimeşru askeri kuvvet kullanımı, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya meselesindeki bütün kararlarının çarpıtılması, devletin tamamen yıkılmasına, devasa bir uluslararası terörizm odağının ortaya çıkmasına, ülkenin bir insani felakete gömülmesine, halen durmayan uzun yıllara yayılan bir iç savaşın uçurumuna düşmesine yol açtı. Sadece Libya'da değil bütün bir bölgede yüz binlerce, milyonlarca insanın mahkûm edildiği bu trajedi, Kuzey Afrika'dan ve Yakın Doğu'dan Avrupa'ya kitlesel bir göçmen akışını doğurdu." ifadelerini kullandı.
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