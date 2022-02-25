Dünya onu konuştu! Rusya-Ukrayna savaşının simgesi Olena Kurilo'dan kan donduran sözler...
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından aylardır gerçekleşmesinden korkulan Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı. Rusya Ukrayna haritası üzerinde işgal bölgeleri anbean çoğalırken çok sayıda ölü ve yaralı haberleri de gelmeye devam ediyor. Olena Kurilo ise, Rusya-Ukrayna savaşının simgesi oldu. Yüzü kanlar içinde kalan Kurilo, ilk kez konuştu. Sözleri kan dondurdu…
Putin, savaşı seçti. Rus Ordusu dün sabah Ukrayna'yı işgal etti.
Tüm dünya o anları nefesini tutarak izledi. Ukrayna'nın Chuguev şehrinde evi bombalanan ve savaşın simgesi olan Olena Kurilo, yaşadığı dehşeti şu sözlerle özetledi:
Böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmemiştim. Şoktayım acı hissetmedim.
Bu hayatta böyle bir şeyin gerçekten olacağını hiç düşünmemiştim. Biz savaşla ilgili şiirler yazdık.
Ben bir yönetmenim, eğitimciyim. Tarih okuduk ama bunun bizim topraklarımızda olabileceğini hiç düşünmedik.
Evim tamamen yıkıldı; pencere yok, kapı yok, bir kapımız uçtu.
Hatta zemin bile tamamen yırtıldı. Çok şanslıyım. Hayatta kalabilmemi sağlayan güçlü bir koruyucu meleğim olmalı.
Yine de ayağa kalkıp gideceğim, elimden geldiğince tüm enerjimle Ukrayna için her şeyi yapacağım.
Her zaman ve sadece ülkemin yanında olacağım...
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