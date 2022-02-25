Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin "Müzakere masasına oturalım" çağrısına Putin'den yanıt: Hazırız
Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya- Ukrayna savaşının 2. gününde Rusya Devlet Başkanı Putin’e seslendi. Vladimir Zelenskiy, "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım." dedi. Zelenskiy'nin müzakere çağrılarına ilk kez yanıt veren Putin "Müzakereye hazırız." diyerek dünyaya ilan etti. Putin, Ukrayna ile üst düzey görüşmeler yapmaya istekli olduğunu söyledi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise, "Rusya, Ukrayna ile görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır." denildi.
Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna ile üst düzey müzakerelere hazır olduğunu açıkladı. Rus Ria ajansı, Putin'in Çin lideri Xi Jinping'le görüşmesinde söz konusu açıklamayı yaptığını bildiriyor. Putin'in sözleri, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin müzakerelere çağrılarına ilk kez yanıt niteliği taşıyor.
PUTİN'E SESLENDİ: MÜZAKERE MASASINA OTURALIM
Rus ajansı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin, Putin'i müzakere masasına davet ettiğini duyurdu. Putin'e seslenen Zelenski, "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım" dedi.
PUTİN DÜNYAYA İLAN ETTİ: MÜZAKEREYE HAZIRIZ
Çin Devlet Başkanı Şi, Rus mevkidaşı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki lider, Ukrayna sorunu konusunda görüş alışverişinde bulunurken Şi, Rusya ve Ukrayna'ya sorunu müzakereyle çözme çağrısında bulundu.
Putin, görüşmede, Devlet Başkanı Şi'ye Ukrayna sorununun tarihsel boyutları ve Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda sürdürdüğü özel askeri operasyon konusundaki tutumu ve bölgedeki durum hakkında bilgi verdi.
ABD'nin ve NATO'nun uzun zamandır Rusya'nın makul güvenlik kaygılarını görmezden geldiğini, taahhütlerini yerine getirmeyi reddettiğini ve doğuya doğru genişlemeyi sürdürerek Rusya'nın stratejik kırmızı çizgilerini tehdit ettiğini ifade eden Putin, Ukrayna ile üst düzey müzakerelere hazır olduklarını belirtti.
ÇİN, ULUSLARARASI TOPLUMUN TÜM TARAFLARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRDIR
Devlet Başkanı Şi de Ukrayna'da aniden değişen durumun uluslararası toplumun dikkatini bölgeye çevirdiğini, Çin'in Ukrayna sorunundaki tavrını belirlerken bu durumun kendi özel koşullarını göz önüne aldığını kaydetti.
Şi, Soğuk Savaş zihniyetinin terk edilerek tüm ülkelerin meşru güvenlik endişelerine saygı gösterildiği, dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mekanizmasının müzakere yoluyla oluşturması gerektiğini vurguladı.
BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalınması, tüm ülkelerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi konusunda Çin'in tutarlı bir tavra sahip olduğuna işaret eden Şi, "Çin, ortak, kapsamlı ve sürdürülebilir bir güvenlik konseptinin savunulması ve merkezinde Birleşmiş Milletler'in olduğu uluslararası sistemin ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzenin sağlanması için uluslararası toplumun tüm taraflarıyla birlikte çalışmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.
RUSYA MİNSK'E HEYET GÖNDERMEYE HAZIR
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile müzakereler için Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğunu bildirdi.
Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in tarafsızlık statüsünü müzakere etmekten yana açıklama yaptığını hatırlattı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonun amacını ayrılıkçı yönetimlere yardım etmek, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak olduğunu söylediğini hatırlatan Peskov, bunun aslında tarafsız durumun ayrılmaz bir bileşeni olduğuna dikkati çekti.
Peskov, "Bu kapsamda Zelenskiy'in teklifine cevaben Vladimir Putin, Ukrayna heyetiyle müzakereler için Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı İdaresi temsilcileri düzeyinde Minsk'e bir Rus heyeti göndermeye hazır." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmadıklarını söylemiş, Putin'e, "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım." mesajı iletmişti.
DÜNYA LİDERLERİNE SESLENDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, halka seslendiği video mesajında, Rus güçlerinin saldırılarında sivil veya askeri hedef ayrımı gözetmediğini söyledi.
Bunun nedeninin, halka ve devlete baskı yapmak olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Tüm Ukraynalılara (baskı yapmak), devlet görevinde olanlara değil sadece, bugün dünden daha da fazla." diye konuştu.
Zelenskiy, "düşmanın" çoğu bölgede durdurulduğuna ve savaşın hala devam ettiğine dikkati çekerek hava savunma sistemlerinin gökyüzünü koruduğunu ancak Rus güçlerinin uçaklarının alçakça özellikle Kiev'de meskun mahalleri hedef aldığını bildirdi.
Saldırıların, 1941 senesinde Nazilerin Kiev'e saldırısını hatırlattığına işaret eden Zelenskiy, "Ülkemizi tek başımıza savunuyoruz. Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor. Dünkü yaptırımlar Rusya'yı ikna etti mi? Yeterli olmadığını gökyüzümüzde ve yerde görüyoruz." ifadelerini kullandı.
"BİZİM İÇİN SAVAŞIN! SAVAŞA KARŞI SAVAŞIN"
Zelenskiy, Rusya'nın eninde sonunda savaşı ve saldırıyı durdurmak için Ukrayna'yla görüşeceğine dikkati çekerek ne kadar önce görüşme başlarsa Rusya'nın o kadar az kaybı olacağını vurguladı.
Ukrayna'nın kaderinin ancak Ukraynalılarda olduğunun altını çizen Zelenskiy, "kruz füzelerinin özgürlüklerine karşı çaresiz olduğunu" dile getirdi.
Zelenskiy, dün Ukrayna'ya karşı protestolar düzenleyen Ruslara seslenerek "Sizi görüyoruz. Bu demektir ki; siz bizi duydunuz. Bu da demek ki bize güvenmeye başladınız. Bizim için savaşın. Savaşa karşı savaşın." dedi.
"SAVAŞ KARŞITI KOALİSYONA İHTİYACIMIZ VAR"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, etkili uluslararası yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtti.
Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukraynanın özgürlüğünü ve topraklarını savunduklarını vurgulayarak, "Etkili uluslararası yardıma ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
Konuyu Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştüğünü aktaran Zelenskiy, "Savunma yardımı, saldırgana karşı baskı ve yaptırımlar için Bükreş Dokuzlusuna başvurduk. Birlikte Rusya'yı müzakere masasına koymalıyız. Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
NATO'nun doğu kanadı ülkeleri olan Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın parçası olduğu Bükreş Dokuzlusu (B9), 4 Kasım 2015'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te kurulmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 alan değişikliği atama sonuçları belli oldu mu?
- Dolar kuru son dakika: Rusya-Ukrayna müzakere sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?
- Formula 1 2022 Türkiye GP yapılacak mı? F1 Türkiye GP bu yıl olacak mı?
- ÇAYKUR işçi alımı 2022 başvuru ne zaman? İŞKUR ÇAYKUR geçici iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barcelona GS maçı ayın kaçında?
- Survivor birleşme partisi ne zaman? 2022 Survivor birleşme partisi hangi gün?
- Putin Instagram hesabı var mı? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kimdir, kaç yaşında? Putin evli mi, çocuğu var mı?
- UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi nasıl izlenir?
- Vladimir Zelenskiy kimdir, kaç yaşında? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski komedyen mi, mesleği ne?
- Galatasaray rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Galatasaray rakibi kim oldu?
- Miraç gecesi ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?
- Açık öğretim lise sınavları ne zaman? 2022 AÖL 2. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?