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Son dakika: Avrupa Birliği'nden Putin ve Lavrov'a yaptırım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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Son dakika: Avrupa Birliği’nden Putin ve Lavrov’a yaptırım

Son dakika haberleri... Rusya-Ukrayna savaşının yankıları Avrupa Birliği'nde devam ediyor. Yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'un Avrupa'da bulunan mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

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