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Ukraynalı 13 asker böyle öldürüldü! Askerin son anları...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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Ukraynalı 13 asker böyle öldürüldü! Askerin son anları...

Son dakika haberine göre: Rusya - Ukrayna savaşı 2. gününde devam ederken, sosyal medyadan korkutan görüntüler geliyor. Ukrayna'nın kontrolünde ve Romanya'ya yakın yerde bulunan Yılan Adası'ndaki 13 Ukrayna askeri, dün Rus birlikleri tarafından kuşatıldı. Kuşatmaya direnen askerler söyledikleri tek bir sözle ölüme gitti. Askerlerden birinin son görüntüsü sosyal medyada yüzlerce kez tıklandı.

Rusya Ukrayna savaşı 2. gününde devam ederken, sosyal medyadan ve çeşitli internet sitelerinden korkutan görüntüler gelmeye devam ediyor. Rus birlikleri Ukrayna'da hızla ilerlerken, sivil ve asker can kayıpları da giderek artıyor. Rusya'nın dün ele geçirdiği yerler arasında Karadeniz'de bulunan Yılan Adası da var.

UYARIDA BULUNDULAR

Karadeniz'de Romanya yakınlarındaki küçük bir adada görevlileri, dün Odessa bölgesinde adayı savunmak için bulunuyorlardı. Bu sırada adayı işgale gelen Rus birlikleri, "Kan dökülmesine gerek yok, gereksiz kayıpları önlemek için silahlarınızı bırakmanızı ve teslim olmanızı öneriyoruz. Aksi takdirde bombalancaksınız" dedi.

13 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Ancak Ukrayna birlikleri meydan okuyup teslim olmayı reddetederek "Gidin" dedi. Bunun ardından gelen hava bombardımanında adayı korumakla görevli 13 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

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