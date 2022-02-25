Ukraynalı 13 asker böyle öldürüldü! Askerin son anları...

Rusya Ukrayna savaşı 2. gününde devam ederken, sosyal medyadan ve çeşitli internet sitelerinden korkutan görüntüler gelmeye devam ediyor. Rus birlikleri Ukrayna'da hızla ilerlerken, sivil ve asker can kayıpları da giderek artıyor. Rusya'nın dün ele geçirdiği yerler arasında Karadeniz'de bulunan Yılan Adası da var.