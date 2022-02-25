Ukraynalı 13 asker böyle öldürüldü! Askerin son anları...
Son dakika haberine göre: Rusya - Ukrayna savaşı 2. gününde devam ederken, sosyal medyadan korkutan görüntüler geliyor. Ukrayna'nın kontrolünde ve Romanya'ya yakın yerde bulunan Yılan Adası'ndaki 13 Ukrayna askeri, dün Rus birlikleri tarafından kuşatıldı. Kuşatmaya direnen askerler söyledikleri tek bir sözle ölüme gitti. Askerlerden birinin son görüntüsü sosyal medyada yüzlerce kez tıklandı.
Rusya Ukrayna savaşı 2. gününde devam ederken, sosyal medyadan ve çeşitli internet sitelerinden korkutan görüntüler gelmeye devam ediyor. Rus birlikleri Ukrayna'da hızla ilerlerken, sivil ve asker can kayıpları da giderek artıyor. Rusya'nın dün ele geçirdiği yerler arasında Karadeniz'de bulunan Yılan Adası da var.
UYARIDA BULUNDULAR
Karadeniz'de Romanya yakınlarındaki küçük bir adada görevlileri, dün Odessa bölgesinde adayı savunmak için bulunuyorlardı. Bu sırada adayı işgale gelen Rus birlikleri, "Kan dökülmesine gerek yok, gereksiz kayıpları önlemek için silahlarınızı bırakmanızı ve teslim olmanızı öneriyoruz. Aksi takdirde bombalancaksınız" dedi.
13 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Ancak Ukrayna birlikleri meydan okuyup teslim olmayı reddetederek "Gidin" dedi. Bunun ardından gelen hava bombardımanında adayı korumakla görevli 13 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.
ASKERİN SON ANLARI
Sosyal medyada dolaşan görüntüde ise Yılan Adası'nın bombalanma anı kameraya yansıdı. Kamerada bombalamadan önceki bir asker de kadraja girdi.
last words for some incredibly brave ukrainians pic.twitter.com/cRYCzGRQtB— ian bremmer (@ianbremmer) February 25, 2022
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