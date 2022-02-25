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Yürek burkan görüntü! Baba ile kızı böyle vedalaştı | Rusya Ukrayna savaşında sosyal medyayı sallayan kare
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından yürek burkan bir görüntüler gelmeye devam ediyor. 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeyi terk etmelerini yasaklayan Ukrayna'da bir babanın kızı ile vedalaştığı anlar görenleri duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 25.02.2022 12:18Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 12:18