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Yürek burkan görüntü! Baba ile kızı böyle vedalaştı | Rusya Ukrayna savaşında sosyal medyayı sallayan kare

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından yürek burkan bir görüntüler gelmeye devam ediyor. 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeyi terk etmelerini yasaklayan Ukrayna'da bir babanın kızı ile vedalaştığı anlar görenleri duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 25.02.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 12:18
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Yürek burkan görüntü! Baba ile kızı böyle vedalaştı | Rusya Ukrayna savaşında sosyal medyayı sallayan kare

Rus ordusunun Putin'in emri ile Ukrayna topraklarına girmesi sonrası bölgeden acı görüntüler gelmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yürek burkan görüntü! Baba ile kızı böyle vedalaştı | Rusya Ukrayna savaşında sosyal medyayı sallayan kare

Dünya yıkım ve ölüme sahne olan Ukrayna'dan gelen haberlere kilitlenmiş durumdayken sosyal medyada yer alan bu görüntü savaşın belki de en acı yüzünü gözler önüne serdi.

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Yürek burkan görüntü! Baba ile kızı böyle vedalaştı | Rusya Ukrayna savaşında sosyal medyayı sallayan kare

Odessa bölgesinde yaşayan bir babanın kızı ile vedalaştığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

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Yürek burkan görüntü! Baba ile kızı böyle vedalaştı | Rusya Ukrayna savaşında sosyal medyayı sallayan kare

Kısa sürede viral olan görüntülere yüzlerce yorum geldi. Söz konusu görüntü dünya basınında da Haber oldu.

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Yürek burkan görüntü! Baba ile kızı böyle vedalaştı | Rusya Ukrayna savaşında sosyal medyayı sallayan kare

Ukrayna'nın 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeyi terk etmesini yasakladığına vurgu yapan Daily Mail, görüntüdeki babanın ülkeyi terk etmeye hazırlanan kızı ve eşini veda ettiği bilgisini paylaştı.