Rusya ne yapmak istiyor? Savaşın fitilini kim ateşledi? Harekat nereye varacak?
Rusya’nın dün sabah saatlerinde Ukrayna’ya karşı başlattığı harekat 2. gününde devam ediyor. Füze ve çatışma sesleri bölgeden kesilmeden sürüyor. Siviller ise sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Peki Rusya lideri Putin ne yapmak istiyor? Bu harekatın fitili nasıl ateşlendi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya'nın açıklamaları:
"Putin 2007 yılında Münih'te yaptığı konuşmada bugünün kodlarını veriyor. 2. Dünya Savaşı'nın yıldönümünde de Batı için çok kan döktüklerini söyledi. Putin 2001 yılında Büyük Avrasya Birliği'ni kuracak devlet modelini çiziyordu.
Ukrayna bu işin mührü. Ukrayna ile beraber Güney Kafkasya buradan Afganistan'a inen hat oradan Doğu Akdeniz ve Libya, Fas'a kadar uzanan bir bölgedir aslında. Ukrayna coğrafyası neredeyse Türkiye kadar büyük bir coğrafya. Rusya ile Avrupa arasında bir uç bölgesi.
Tarihi olarak duruma bakarsak da Ukrayna, Rusların ileri savunma hattı olarak görülür. Ama bugün NATO, Ukrayna'yı ileri karakola olarak kullanmaya çalıştığını görüyoruz. Rusya 2014 yılında bu bölgelerin arka bahçesi olduğunu ve buraya girilirse savaş sebebi sayılacağını ifade etti.
Soğuk Savaş'tan sonra NATO, Doğu'ya doğru genişlemeyeceğini ifade etti. Burada davula Ukrayna'dan vuruluyor ama bunun sesi Orta Doğu'dan Türkistan coğrafyasından gelebilir. Olayları bölgesel ölçekte değerlendirmemek gerekir.
NATO burada Ukrayna lideri Zelenskiy'i çırılçıplak ortada bıraktı. NATO ve Rusya ilişkilerine baktığınız zaman hiçbir zaman Rusya ile sınırdaş olmak istemez. Ama Ukrayna'yı ileri bir karakol ve tampon bölge olarak tutmak ister. Rusya, Ukrayna'nın tarafsız kalmasını ve ilişkilerin devam etmesini istedi.
Ama Batı ve özellikle ABD ısrarla bu yarayı kaşıyarak kanattı ve bu durum ortaya çıktı. Dün Zelenskiy'de açıklamalarında ortada kaldığını söyledi. Almanya dalga geçer gibi 5 bin tane miğfer gönderdi. Ne Almanya ne Fransa Rusya ile karşı karşıya gelmek istemiyor. ABD'de de Avrupa'da gücünü artırmak için bu meseleyi kullanıyor.
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