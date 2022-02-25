Rusya ne yapmak istiyor? Savaşın fitilini kim ateşledi? Harekat nereye varacak?

Ama Batı ve özellikle ABD ısrarla bu yarayı kaşıyarak kanattı ve bu durum ortaya çıktı. Dün Zelenskiy'de açıklamalarında ortada kaldığını söyledi. Almanya dalga geçer gibi 5 bin tane miğfer gönderdi. Ne Almanya ne Fransa Rusya ile karşı karşıya gelmek istemiyor. ABD'de de Avrupa'da gücünü artırmak için bu meseleyi kullanıyor.

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