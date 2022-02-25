Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dünya basınında: 'Putin'in kanı'

Rusya-Ukrayna sınırında aylar süren gerilimde dün korkulan oldu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin operasyon talimatını verdi. Rusya'nın Ukrayna saldırısı tüm dünya tarafından dakika dakika izlenirken dünya basını saldırı sırasında kanlar içerisinde kalan Ukraynalı öğretmenin fotoğrafını manşetlerine taşıdı. Çeşitli gazeteler, Rusya saldırısını yorumlarken, 'Avrupa için kara bir gün' ifadesini kullandı. Putin'e de tepki gösterilerek, kıta haritasının kanla yeniden çizildiği belirtildi. İşte Rusya-Ukrayna sınırında yaşananların dış basındaki yansımaları...