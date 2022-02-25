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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dünya basınında: 'Putin'in kanı' 

Rusya-Ukrayna sınırında aylar süren gerilimde dün korkulan oldu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin operasyon talimatını verdi. Rusya'nın Ukrayna saldırısı tüm dünya tarafından dakika dakika izlenirken dünya basını saldırı sırasında kanlar içerisinde kalan Ukraynalı öğretmenin fotoğrafını manşetlerine taşıdı. Çeşitli gazeteler, Rusya saldırısını yorumlarken, 'Avrupa için kara bir gün' ifadesini kullandı. Putin'e de tepki gösterilerek, kıta haritasının kanla yeniden çizildiği belirtildi. İşte Rusya-Ukrayna sınırında yaşananların dış basındaki yansımaları...

Giriş Tarihi: 25.02.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 10:11
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali dünya basınında: ’Putin’in kanı’

Ukrayna saldırısında ikinci gününe girilirken dünya basını, Rusya'nın saldırısı sırasında kanlar içerisinde kalan öğretmenin fotoğrafını manşetlerine taşıdı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali dünya basınında: ’Putin’in kanı’

THE GUARDIAN

İngiliz The Guardian Gazetesi bugün 'Putin işgal ediyor' manşeti ile çıktı. Gazetenin ana sayfasında başı bandajlarla sarılı kanlar içinde kalmış Ukraynalı öğretmen var. Söz konusu görüntü saldırının simge fotoğraflarından biri haline geldi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali dünya basınında: ’Putin’in kanı’

THE MİRROR

Aynı fotoğrafı ve Putin'in bir resmini gazetesinin ön sayfasına çıkaran Mirror ise 'Kan onun ellerinde' ifadesini kullandı. Gazete Putin'i güç delisi olarak vurgularken Batı'nın yaptırımlarına dikkat çekti.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali dünya basınında: ’Putin’in kanı’

THE SUN

Sun Gazetesi de Mirror Gazetesi'ne benzer bir kapakla okuyucularının karşısına çıktı ve 'Kan onun ellerinde' başlığını kullandı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali dünya basınında: ’Putin’in kanı’

THE BİLD

Alman Bild Gazetesi de yine aynı kadının fotoğrafı ile 'Putin'in kanı' başlığını kullandı.