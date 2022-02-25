Putin Instagram hesabı var mı? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kimdir, kaç yaşında? Putin evli mi, çocuğu var mı?

2000-2008 arasında Rusya Devlet Başkanlığı yapan Putin, 2008-2012 arasında da yeniden Başbakanlık yaptı. Başbakanlığa devam ettiği bu dönemde Birleşik Rusya'nın Genel Başkanlığı da yaptı.

2012'de yapılan seçim sonucuna göre, Putin, 3. kez Rusya Devlet Başkanı oldu.