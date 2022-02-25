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Putin Instagram hesabı var mı? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kimdir, kaç yaşında? Putin evli mi, çocuğu var mı?

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Putin Instagram hesabı var mı? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kimdir, kaç yaşında? Putin evli mi, çocuğu var mı?

Putin kimdir, Instagram hesabı var mı? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı başlattı. Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşın ardından Putin'in hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Putin Instagram hesabı var mı? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kimdir, kaç yaşında? Putin evli mi, çocuğu var mı? İşte Vladimir Putin hakkında merak edilenler...

Putin kimdir, Instagram hesabı var mı? sorusu, Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşın ardından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı başlatan Putin'in açıklamaları sonrası hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Putin Instagram hesabı var mı? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kimdir, kaç yaşında? Putin evli mi, çocuğu var mı? İşte Vladimir Putin'in hayat hikayesi...

PUTİN INSTAGRAM HESABI VAR MI?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi Instagram hesabı bulunmuyor.

VLADİMİR PUTİN KİMDİR?

Vladimir Putin, 7 Ekim 1952'de Leningrad'de dünyaya geldi. Annesinin adı Maria Ivanovna Shelomova, babasının adı Vladimir Spiridonoviç'tir. Dedesi ise Sovyetler Birliği kurucusunun aşçısıdır.

İlk ve orta öğrenimin ardından liseden mezun oldu. Daha sonra Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nü tamamladı. Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Eğitim hayatının akabinde, çeşitli görevler yaptı. Asıl mesleği avukatlıktır.

Bir dönem Almanya'da çalıştı. Daha sonra üniversite bünyesinde çeşitli çalışmalar yaptı. Belediye Başkan Yardımcılığı, Belediye Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı, Kremlin Sarayı Mülkiyet İdaresi Başkan Yardımcılığı, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanlığı, Devlet Başkanlığı Denetim İdaresi Başkanlığı yaptı.

SİYASİ HAYATI

Siyasete, Sovyetler Birliği Komünist Partisi ile başladı. Uzun yıllar boyunca aktif olarak siyasetin içinde yer aldı.

Birleşik Rusya Partisi'nden 1999-2000 arasında Başbakanlık yaptı.

2000-2008 arasında Rusya Devlet Başkanlığı yapan Putin, 2008-2012 arasında da yeniden Başbakanlık yaptı. Başbakanlığa devam ettiği bu dönemde Birleşik Rusya'nın Genel Başkanlığı da yaptı.

2012'de yapılan seçim sonucuna göre, Putin, 3. kez Rusya Devlet Başkanı oldu.

PUTİN'İN EŞİ

Vladimir Putin, 28 Temmuz 1983'te Lyudmila Shkrebneva ile dünya evine girdi. Bu evliğinden 3 çocuğu vardır.

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