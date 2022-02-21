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Josep Borrell: Rusya 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük barış ve istikrar krizini üretti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2022
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Josep Borrell: Rusya 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük barış ve istikrar krizini üretti

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, “Rusya İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük barış ve istikrar krizini üretti" dedi.

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