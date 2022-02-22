Rusya doğal gazı kesecek mi? Ukrayna işgaline altın ve doların tepkisi ne oldu? Yüksel Okşak A Haber'de değerlendirdi
Rusya ile Ukrayna'nın arasında yaşanan gerilimin ardından Putin'in verdiği emirle birlikte Rus askerleri Ukrayna'ya giriş yaptı. Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak yaşanan krizin dünya üzerinde yaratacağı ekonomik krizin detaylarını paylaştı. Okşak Rusya'nın Avrupa'ya verdiği doğal gaz konusunda yapabileceklerini paylaşırken, dolar ve altın fiyatlarında artış yaşandığını belirtti. Peki Rusya doğal gazı keser mi? Rusya'nın Ukrayna işgaline altın ve doların tepkisi ne oldu? İşte detaylar...
PİYASALAR NASIL TEPKİ VERDİ
3 yıldan beri pandemi nedeniyle bir bunalımın içindeyiz. Petrolde yüzde 3'lük bir artış, dolarda da bir yükseliş var. Altın da son 8 ayın zirvesini yineledi.
KÜRESEL EKONOMİNİN TAHAMMÜLÜ YOK
Küresel olarak risklerin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle gerilim arttıkça piyasalarda da etkileniyor. Küresel ekonominin bu olaylara tahammülü yok.
BIDEN'IN KARARNAMESİ DE ZORA SOKACAK
Küresel ölçekteki Merkez Bankaları enflasyona karşı mücadeleye girmişken artık faizi arttırsak bir dert arttırmasak bir dert durumuna geldi. Biden'dan gelen kararname de bölgeyi zora sokacak.
RUSYA CANI YANDIĞI ORANDA CAN YAKACAK
Rusya canı yandığı oranda can yakacaktır. Rusya - Türkiye konusuyla ilgili çöyle bir fotoğraf çekelim. Petrol fiyatında 10 dolarlık gelecek bir artış 4 milyat dolarlık bir yük getirecek. Uluslararası ticaret anlamında da baksak, küresel ekonomik risklerin arttığını görüyoruz.
RUSYA DOĞAL GAZI KESER Mİ?
Bizde artık kur riski taşıyan bir ülkeyiz. Toparlamaya çalışıyoruz. Yarın AB'den ve ABD'den gelecek kararlara göre Rusya doğal gaz konusunda bir adım atacaktır. Kesme beklemiyorum, ama fiyatlarda artış olabilir.
ÜST ÜSTE YAPTIRIMLAR YOLDA
Ekonomik yaptırımlar üst üste gelecek. Küresel riskler artıyor ve bu yüzden faiz artırımları Merkez Bankalarında gecikmeye girebilir.
PUTIN EMRİ VERDİ! RUS ASKERİ UKRAYNA'DA
Rusya - Ukrayna krizi devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den barış gücü operasyonlarının başlaması için emir verildi.
TÜRKİYE DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA
Ukrayna'nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir.
Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
BEYAZ SARAY'DAN SERT TEPKİ
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın uluslararası taahhütlerini açıkça ihlal ettiğini ifade ederek, alınan ek önlemlerin yakın zamanda açıklanacağını belirtti. Rusya'dan böyle bir hareket beklendiği ve ABD'nin hemen yanıt vermeye hazır olduğu belirtilen açıklamada, "Başkan (Joe) Biden yakında, ABD'li kişilerin Ukrayna'nın sözde DNR (Donetsk) ve LNR (Luhansk) bölgelerine veya bu bölgelerden yeni yatırım, ticaret ve finansmanı yasaklayacak bir Yürütme Kararı yayınlayacak. Bu karar ayrıca Ukrayna'nın bu bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen herhangi bir kişiye yaptırım uygulama yetkisi de sağlayacaktır. Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları yakında ek ayrıntılara sahip olacak. Ayrıca, bugün Rusya'nın uluslararası taahhütlerini açıkça ihlal etmesiyle ilgili ek önlemleri de yakında açıklayacağız. Açık olmak gerekirse: bu önlemler, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda Müttefikler ve ortaklarla koordineli olarak hazırladığımız hızlı ve ciddi ekonomik önlemlerden ayrıdır ve bunlara ek olacaktır. Müttefikler ve Ukrayna da dahil olmak üzere ortaklarla sonraki adımlar ve Rusya'nın Ukrayna sınırında devam eden gerilimi tırmandırması hakkında yakın istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz" denildi.
ALMANYA VE NORVEÇ'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Ayrıca Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaptı. Açıklamada, "Putin'in doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı 'halk cumhuriyetlerini' tanıması, Normandiya formatında ve AGİT'te yıllarca süren çabaları kasıtlı olarak geçersiz kılıyor. Bu uluslararası hukuk ihlaline tepki göstereceğiz ve ortaklarla işbirliği yapacağız" dedi.
Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Norveç'in, Putin'in kararını kınadığı ifade edilerek, "Bu, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün bir başka ihlalidir ve Minsk anlaşmalarının ruhuna ve lafzına doğrudan aykırıdır" denildi.
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