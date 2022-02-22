Rusya doğal gazı kesecek mi? Ukrayna işgaline altın ve doların tepkisi ne oldu? Yüksel Okşak A Haber’de değerlendirdi

ALMANYA VE NORVEÇ'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Ayrıca Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaptı. Açıklamada, "Putin'in doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı 'halk cumhuriyetlerini' tanıması, Normandiya formatında ve AGİT'te yıllarca süren çabaları kasıtlı olarak geçersiz kılıyor. Bu uluslararası hukuk ihlaline tepki göstereceğiz ve ortaklarla işbirliği yapacağız" dedi.

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Norveç'in, Putin'in kararını kınadığı ifade edilerek, "Bu, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün bir başka ihlalidir ve Minsk anlaşmalarının ruhuna ve lafzına doğrudan aykırıdır" denildi.