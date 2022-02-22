Rusya'nın Luhansk ve Donetsk kararının ardından Zelenskiy, Biden ile bir görüştü
Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Bu gelişmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştirdi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de görüşmeyi planladığını aktaran Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısına başladıklarını ifade etti.
PUTİN KARARNAMEYİ İMZALADI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.
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