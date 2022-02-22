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Rusya'nın Luhansk ve Donetsk kararının ardından Zelenskiy, Biden ile bir görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Rusya’nın Luhansk ve Donetsk kararının ardından Zelenskiy, Biden ile bir görüştü

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Bu gelişmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Biden ile son saatlerde yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de görüşmeyi planladığını aktaran Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısına başladıklarını ifade etti.



PUTİN KARARNAMEYİ İMZALADI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

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