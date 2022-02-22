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Son dakika: Putin emri verdi! Rusya'dan ''Barış gücü operasyonları'' kararı

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Giriş Tarihi: 22.02.2022 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022
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Son dakika: Putin emri verdi! Rusya’dan ’’Barış gücü operasyonları’’ kararı

Son dakika haberleri... Rusya - Ukrayna krizi devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den barış gücü operasyonlarının başlaması için emir verildi.

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