Son dakika: Rusya’dan açıklama: Putin Donetsk ve Lugansk’ın bağımsızlığını tanıyacak

KREMLİN: PUTİN KARARINI VERDİ

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in, Macron ve Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına ilişkin kararname imzalayacağı bilgisini verdiği belirtildi.