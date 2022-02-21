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Son dakika: Rusya'dan açıklama: Putin Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Son dakika: Rusya’dan açıklama: Putin Donetsk ve Lugansk’ın bağımsızlığını tanıyacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzalayacağını açıkladı. Öte yandan Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi, ülkede sıkıyönetim ilan edilmesine izin verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanınmasına yönelik kararı imzalayacağı bilgisini verdiği açıklandı.

KREMLİN: PUTİN KARARINI VERDİ

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in, Macron ve Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına ilişkin kararname imzalayacağı bilgisini verdiği belirtildi.

FRANSA VE ALMANYA'DAN TEPKİ

Macron ve Scholz'un, söz konusu karar nedeniyle hayal kırıklıklarını ifade ettikleri aktarılan açıklamada, iki liderin temaslara devam etmeye hazır olduklarını söyledikleri kaydedildi.

UKRAYNA'DAN FLAŞ KARAR

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi, ülkede sıkıyönetim ilan edilmesine izin verdi.

Öte yandan Beyaz Saray, Rusya'nın ülkeyi işgali durumunda Başbakan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Kiev'den ayrılışı planı üzerine çalışıyor.

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