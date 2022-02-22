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SON DAKİKA! BM Güvenlik Konseyi'nden acil 'Ukrayna' toplantısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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SON DAKİKA! BM Güvenlik Konseyi’nden acil ’Ukrayna’ toplantısı

Avrupa Birliği ve Ukrayna'nın acil çağrısı ile toplanan Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi Toplantısı başladı. Acil toplantının gündemi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıması ve bölgede artan gerilim ve son gelişmeler görüşülüyor.

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