Son dakika: Dünyayı ayağa kaldıran imza! Rusya ile sözde Donbas yönetimleri arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Sözleşmenin 5'inci maddesinde her iki tarafına da “kendi topraklarında askeri altyapı, üsler ve diğer şeyler inşa etme, kullanma ve iyileştirme” hakkı verildi. İşte madde madde Rusya ile sözde Donbas yönetimleri arasındaki anlaşmanın detayları...
Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etti.
Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullandı.
Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulundu.
ANLAŞMA DETAYLARINDAN ÖNE ÇIKANLAR
Törende Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalandı.
Sözleşmenin 5'inci maddesinde her iki tarafına da "kendi topraklarında askeri altyapı, üsler ve diğer şeyler inşa etme, kullanma ve iyileştirme" hakkı verildi.
Kremlin, askeri işbirliği konusunda resmi bir anlaşma yapılıncaya kadar, Rus birliklerine barış gücü olarak iki bölgeye konuşlanma emri verdi.
6. madde, bölgelerinin birbirlerine karşı saldırı başlatmasını engelliyor.
Madde 11, vatandaşların akit taraflar arasında serbest dolaşımını öngörüyor ve hem Rusya'yı hem de sözde cumhuriyetleri "üçüncü ülke vatandaşlarının topraklarına giriş ve çıkış rejimini düzenlemek için üzerinde anlaşmaya varılmış bir dizi önlemi geliştirmek ve uygulamakla" yükümlü kılıyor.
13. madde sözleşme taraflarını, "ulusal azınlıkların kendi topraklarındaki etnik, dilsel, kültürel ve dini kimliklerini korumak ve bu kimlikleri korumak ve geliştirmek için koşullar yaratmakla" ve bireysel ve toplu azınlık haklarını "herhangi bir müdahaleye maruz kalmadan" güvence altına almakla yükümlü kılıyor.
15 Şubat'ta Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.
Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.
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