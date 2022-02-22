Son dakika: Dünyayı ayağa kaldıran imza! Rusya ile sözde Donbas yönetimleri arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı

ANLAŞMA DETAYLARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Törende Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalandı.

Sözleşmenin 5'inci maddesinde her iki tarafına da "kendi topraklarında askeri altyapı, üsler ve diğer şeyler inşa etme, kullanma ve iyileştirme" hakkı verildi.

Kremlin, askeri işbirliği konusunda resmi bir anlaşma yapılıncaya kadar, Rus birliklerine barış gücü olarak iki bölgeye konuşlanma emri verdi.

6. madde, bölgelerinin birbirlerine karşı saldırı başlatmasını engelliyor.