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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ulusa sesleniş konuşması! Ukrayna işgal edilecek mi?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ulusa sesleniş konuşması! Ukrayna işgal edilecek mi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da yaşanan krize ilişkin ulusa sesleniş konuşmasında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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