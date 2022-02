Son dakika: ABD Başkanı Biden Macron'dan arabulucu olmasını istemiş! İşte Rusya-Ukrayna arasındaki "zirve" iddiasının perde arkası

"SOMUT BİR PLAN YOK"

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Her türlü zirveyi organize etmek için herhangi bir özel plan hakkında konuşmak için erken," dedi ve bir toplantı için "somut planların" uygulanmadığını da sözlerine ekledi. Yapılan açıklamada, "Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler. İstenildiği anda yüz yüze ya da telefon görüşmesi yapılabilir. Diplomatik temas sürüyor. Henüz somut bir plan yok" sözlerine yer verildi.