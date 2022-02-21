Son dakika: ABD Başkanı Biden Macron'dan arabulucu olmasını istemiş! İşte Rusya-Ukrayna arasındaki "zirve" iddiasının perde arkası
Son dakika haberine göre Rusya-Ukrayna krizi sürerken Fransız yetkililerden dikkat çeken bir açıklama geldi. Fransa Cumhurbaşkanlığından bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde arabulucu olmasını istediğini öne sürdü.
Olası bir Rusya Ukrayna savaşı ile ilgli gerilim tırmanmaya devam ederken, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Putin ile Biden arasında bir zirvenin gerçekleşeceğini dile getirmişti. ABD'den de konuyla ilgili yeşil ışık gelmiş, ancak bir şartlarının olduğunu dile getirmişti. Rusya Ukrayna krizi ile ilgili Macron'un üstlendiği çarpıcı bir analiz Reuters'ta yayımlandı.
TALEPTE BULUNMUŞ
Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD lideri Biden'ın, Fransa lideri Macron'dan bir Biden-Putin zirvesi için Putin'den talepte bulunmasını istediği ifade edildi.
"O BİR KOLAYLAŞTIRICI"
Macron'un rolü hakkında açıklama yapan cumhurbaşkanlığı yetkililer, "Macron bir kolaylaştırıcı" sözlerine yer verdi.
"KARŞILIĞINI VERİRİRİZ"
Dün, ABD Macron'un zirve açıklamaları sonrası Beyaz Saray, zirvenin kesin omadığını Biden'ın toplantıyı 'prensipte' kabul ettiğini söyledi. Ayrıca ABD, zirve için 'işgalin gerçekleşememesi' şartını koydu. Konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Sarayın Basın Sözcüsü Jen Psaki, "Diplomasiye her zaman hazırız. Ancak Rusya savaşı seçerse biz de ona göre karşılığını veririrz" dedi.
KRELİM'DEN AÇIKLAMA
Ancak Kremlin, Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bir zirve düzenlemek için çok erken olduğu söylendi.
"SOMUT BİR PLAN YOK"
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Her türlü zirveyi organize etmek için herhangi bir özel plan hakkında konuşmak için erken," dedi ve bir toplantı için "somut planların" uygulanmadığını da sözlerine ekledi. Yapılan açıklamada, "Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler. İstenildiği anda yüz yüze ya da telefon görüşmesi yapılabilir. Diplomatik temas sürüyor. Henüz somut bir plan yok" sözlerine yer verildi.
PUTİN'DEN TOPLANTI
Putin'in bugün Rusya Güvenlik Konseyi ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştireceğini bildiren Peskov, "Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi ile gerçekleştireceği rutin değil, büyük bir toplantı olacak. Putin'in de bu toplantıda konuşması bekleniyor." diye konuştu.
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