Rusya Ukrayna'da bataklığa mı sürükleniyor? Ukrayna'yı işgal ederse ne olur? İşte önündeki 3 engel ve ABD'nin isteği

Rusya – Ukrayna savaşı kapıda mı? Diplomasi üstün gelecek mi? Sahadaki son durum ne? NATO ve ABD, Rusya - Ukrayna savaşı mı çıkarmak istiyor? Bölgede dünya savaşı çıkma ihtimali var mı? Savaşı kimler neden istiyor? Altınbaş Üniverstesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer ve Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Filiz Katman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.