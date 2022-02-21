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Haberler Galeri Rusya Ukrayna'da bataklığa mı sürükleniyor? Ukrayna'yı işgal ederse ne olur? İşte önündeki 3 engel ve ABD'nin isteği

Rusya Ukrayna'da bataklığa mı sürükleniyor? Ukrayna'yı işgal ederse ne olur? İşte önündeki 3 engel ve ABD'nin isteği

Rusya – Ukrayna savaşı kapıda mı? Diplomasi üstün gelecek mi? Sahadaki son durum ne? NATO ve ABD, Rusya - Ukrayna savaşı mı çıkarmak istiyor? Bölgede dünya savaşı çıkma ihtimali var mı? Savaşı kimler neden istiyor? Altınbaş Üniverstesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer ve Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Filiz Katman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 21.02.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 13:22
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Rusya Ukrayna’da bataklığa mı sürükleniyor? Ukrayna’yı işgal ederse ne olur? İşte önündeki 3 engel ve ABD’nin isteği

Dünyanın gözü kulağı Donbas'ta. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bölgedeki gerilimi düşürmek için acil ateşkes çağrısı yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rusya Ukrayna’da bataklığa mı sürükleniyor? Ukrayna’yı işgal ederse ne olur? İşte önündeki 3 engel ve ABD’nin isteği

Diğer yandan diplomasi trafiği de devam ediyor. Biden ve Putin zirve için prensipte anlaştı.

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Rusya Ukrayna’da bataklığa mı sürükleniyor? Ukrayna’yı işgal ederse ne olur? İşte önündeki 3 engel ve ABD’nin isteği

SINIRDA "SAVAŞ" GERİLİMİ

Öte yandan ABD istihbaratı "Putin saldırı emrini verdi" açıklamasında bulundu. Donbas'ta sivillerin tahliyesi sürüyor.

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Rusya Ukrayna’da bataklığa mı sürükleniyor? Ukrayna’yı işgal ederse ne olur? İşte önündeki 3 engel ve ABD’nin isteği

Yaptırım tehditlerine yanıt ise Putin'den geldi. Putin "Yeni yaptırımlar Rusya'yı alıkoymaz." dedi.

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Rusya Ukrayna’da bataklığa mı sürükleniyor? Ukrayna’yı işgal ederse ne olur? İşte önündeki 3 engel ve ABD’nin isteği

SAVAŞ MI MASA MI?

Ukrayna'da hibrit savaş mı? Gerilimin tırmandığı Donbas'taki patlamalar ne anlama geliyor? Rusya – Ukrayna savaşı kapıda mı? Diplomasi üstün gelecek mi? Sahadaki son durum ne? NATO ve ABD, Rusya - Ukrayna savaşı mı çıkarmak istiyor? Bölgede dünya savaşı çıkma ihtimali var mı? Savaşı kimler neden istiyor?