Hindistan’daki Altın Tapınak’ta vahşet! İbadeti bozduğu için dövülerek öldürüldü

"TALİHSİZ VE İĞRENÇ"

Eyalet başbakanı Charanjit Sing Channi, Cumartesi günü geç saatlerde tweet atarak eylemi 'en talihsiz ve iğrenç olay' olarak tanımladı. Aynı zamanda bu olayın altında başka bir neden yattığını ifade derek komplocuları bulmak için çalışma başlatıldığını ifade etti.