Hindistan'daki Altın Tapınak'ta vahşet! İbadeti bozduğu için dövülerek öldürüldü
Altın Tapınak Hindistan'da halk tarafından büyük önem görüyor. Buraya ibadet yapmak için gelen binlerce insan kutsal kitapları karşısında dua ediyor. Tam da bu sırada bir kişi kılıcı alarak içeri girdi. İbadetleri bozular kişiler hırsını bu adamdan aldı.
Hindistan'da halkın çok önem verdiği Altın Tapınak'taki ibadet bozan adam dövülerek öldürüldü. Adamın kutsal kitap içine kılıç koymaya çalıştığı ifade edildi. Olay anı kameraya yansıdı.
Amritsar kentinde bir kişi, Cumartesi akşamı namaz ibadeti sırasında Altın Tapınak olarak geçen bölgenin iç kutsal alanına atladı. Mavi giysiler içinde olan adam, kutsal kitabın önünde buluan bir kılıcı kaptı.
DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER
İbadete katılanlardan biri, saldırganı durdurmak için bölgeye girdi. Sinirlenen kalabalık, adamın ellerini arkadan bağlayıp döverek öldürdü.
Görgü tanıklarından biri, "20-25 yaşlarındaki bir adam, kafasına sarı bir bez bağlayarak çitin üstünden atladı. İçerideki insanlar onu tuttu ve bir münakaşa yaşandı" dedi.
"TALİHSİZ VE İĞRENÇ"
Eyalet başbakanı Charanjit Sing Channi, Cumartesi günü geç saatlerde tweet atarak eylemi 'en talihsiz ve iğrenç olay' olarak tanımladı. Aynı zamanda bu olayın altında başka bir neden yattığını ifade derek komplocuları bulmak için çalışma başlatıldığını ifade etti.
KANLI OLAYLARA TANIKLIK EDEN BİR TAPINAK
Olayın yaşandığı Gruru Granth Sahip ve Sih mabetleri, oldukça kutsal kabul edilen yerler. Toplumun hassas olduğu bu yerlerde daha önce de büyük olaylar yaşanmış, çok fazla kan dökülmüştü.
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