G20 liderleri ortak kararları açıkladı

KOVİD-19 AŞISI KARARI



Sorunlara ortak ve etkili çözümler bulmada "çok taraflılığın" önemli olduğunu vurgulayan liderler, Covid-19 pandemisine karşı ortak mücadeleyi güçlendirme ve özellikle en savunmasız kişilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, kararlı önlemlerin alındığını beyan etti.

Liderler, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) tavsiye ettiği gibi 2021'in sonuna kadar tüm ülkelerde nüfusun en az yüzde 40'ının, 2022'nin sonuna kadar ise yüzde 70'inin aşılamasına yardım edeceklerini belirtti.