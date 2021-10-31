31 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Joe Biden'a PKK-YPG tepkisi: Bundan sonraki süreç böyle devam etmeyecek

Başkan Erdoğan'dan Joe Biden'a PKK-YPG tepkisi: Bundan sonraki süreç böyle devam etmeyecek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2021 21:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından Nuvola Kongre Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ABD'nin terör örgütlerine silah desteğiyle ilgili "Bundan sonraki süreç inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir." dedi. ABD ile F-16 görüşmesi hakkında ise Başkan Erdoğan, "Elimizdeki F-16'ların modernizasyonu veya yeni F-16'lar verilmesi konusu gündeme geldi. Savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar. Bu konuyla ilgili Sayın Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm." açıklamasını yaptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan’dan Biden’a PKK-YPG tepkisi
Erdoğan'dan Biden'a PKK-YPG tepkisi
31 Ekim Pazar Koronavirüs vaka sayıları
31 Ekim Pazar Koronavirüs vaka sayıları
Irak’ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
Başkan Erdoğan, Macron ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan, Macron ile bir araya geldi
Kamuda başörtüsü özgürlüğünün 8. yılı
Kamuda başörtüsü özgürlüğünün 8. yılı
Beyaz Saray’dan ’’Zirve’’ açıklaması
Beyaz Saray'dan ''Zirve'' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı’ndan ’’Zirve’’ açıklaması
Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Zirve'' açıklaması
G20’de kritik Başkan Erdoğan - Biden zirvesi!
G20'de kritik Başkan Erdoğan - Biden zirvesi!
G20’de kritik Erdoğan-Biden zirvesi
G20'de kritik Erdoğan-Biden zirvesi
Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi | G20’de saat 12.18’de başlayan görüşme 1 saat 5 dakika sürdü
Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi | G20'de saat 12.18'de başlayan görüşme 1 saat 5 dakika sürdü
Erdoğan - Biden görüşmesi başladı
Erdoğan - Biden görüşmesi başladı
Erdoğan - Biden görüşmesi 12.10’da
Erdoğan - Biden görüşmesi 12.10'da
Daha Fazla Video Göster