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Emine Erdoğan Roma'da Capitolini Müzesi'ni ziyaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2021
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Emine Erdoğan Roma’da Capitolini Müzesi’ni ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, beraberindeki diğer lider eşleri ile Antik Roma dönemine ait bronz ve heykel koleksiyonunun yer aldığı Capitolini Müzesi'ni ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Roma'da Capitolini Müzesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, beraberindeki diğer lider eşleri ile Antik Roma dönemine ait bronz ve heykel koleksiyonunun yer aldığı Capitolini Müzesi'ni ziyaret etti.

Müze ziyaretinin ardından Erdoğan, lider eşleriyle Terrazza della Protomoteca'da öğle yemeğinde bir araya geldi.

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