Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İngiltere’yi uyardı: Misilleme yapacağız!

Macron, Brexit anlaşmasının uygulanmasının sadece Fransa'yı ilgilendiren bir konu olmadığını söyledi.

İngiltere'nin Brexit anlaşmasını uygulamadığını, buna karşı sessiz kalamayacaklarını ifade eden Macron, balıkçı sorununa ilişkin, "Hiçbir gerilim istemiyorum ancak ciddi olunmalı. 10 aydır çalışıyoruz. (Fransız) balıkçıların bir kısmına lisans verildi diğerlerine ise bilinmeyen nedenlerden dolayı verilmedi. Lisans konusunda hala bir metot belirlenmedi. Fransız hükümeti ve Avrupa Birliği 'bu yaklaşımda devam edersiniz misilleme önlemleri olacak' deme hakkı var." diye konuştu.

Macron, isteğinin misilleme önlemleri almak olmadığını söyledi.

Fransız balıkçılarının işlerini yapabilmeleri için anlaşmanın sağlanması gerektiğini ifade eden Macron, Johnson ile bu sorunun çözümü üzerinde konuştuklarını kaydetti.