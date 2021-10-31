Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İngiltere'yi uyardı: Misilleme yapacağız!
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, devam eden balıkçı sorununa ilişkin "İngilizler açık şekilde harekete geçmezse 2 Kasım itibarıyla planlanan misilleme önlemleri hayata geçirilecek." dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Zirvesi'nin ardından düzenediği basın toplantısında, aralarındaki balıkçı sorununa rağmen İngiltere ile askeri iş birliğinin devam ettiğini belirtti.
"JOHNSON İLE BİRÇOK KEZ GÖRÜŞTÜK..."
Ülkenin Calais kentinde bulunan çok sayıda düzensiz göçmenin Fransa'ya iltica talebi olmadığını ve İngiltere'ye gitmek istediğini ifade eden Macron, "Bu konuda tansiyon yükseldi ve İngiltere'nin içinde siyasi tartışmalara neden oldu. Bazı tercih ve uygulamaları kabul edemeyiz, deniz yoluyla gelenleri geri itmek gibi. Bu uluslararası insani hukuka aykırıdır. Bu konuda Boris Johnson ile birçok kez görüştük." diye konuştu.
Macron, Brexit anlaşmasının uygulanmasının sadece Fransa'yı ilgilendiren bir konu olmadığını söyledi.
İngiltere'nin Brexit anlaşmasını uygulamadığını, buna karşı sessiz kalamayacaklarını ifade eden Macron, balıkçı sorununa ilişkin, "Hiçbir gerilim istemiyorum ancak ciddi olunmalı. 10 aydır çalışıyoruz. (Fransız) balıkçıların bir kısmına lisans verildi diğerlerine ise bilinmeyen nedenlerden dolayı verilmedi. Lisans konusunda hala bir metot belirlenmedi. Fransız hükümeti ve Avrupa Birliği 'bu yaklaşımda devam edersiniz misilleme önlemleri olacak' deme hakkı var." diye konuştu.
Macron, isteğinin misilleme önlemleri almak olmadığını söyledi.
Fransız balıkçılarının işlerini yapabilmeleri için anlaşmanın sağlanması gerektiğini ifade eden Macron, Johnson ile bu sorunun çözümü üzerinde konuştuklarını kaydetti.
Macron, Johnson ile yapılan görüşmenin ardından İngiliz hükümetine talep edilen belgeleri ilettiklerini ifade ederek "Top artık onlarda. İngilizler açık şekilde harekete geçmezse 2 Kasım itibarıyla planlanan misilleme önlemleri hayata geçirilecek." dedi.
Bu sorunun sadece Fransa'yı değil, birçok Avrupa ülkesini de ilgilendirdiğini ifade eden Macron, bu sorunda AB Komisyonunun ve Avrupa ülkelerinin Fransa'nın yanında olduğunu aktardı.
Macron, Kuzey İrlanda Protokolü konusunda da "topun İngiltere'de" olduğunu söyledi.
Emmanuel Macron, G20 Zirvesinin iklim, çevre, sağlık ve dijital konularında başarılı sonuçlandığını belirtti.
Fransız Hükümeti Sözcüsü Gabriel Attal, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada, devam eden balıkçı sorunu nedeniyle 2 Kasım itibarıyla İngiltere'ye karşı misilleme önlemlerini hayata geçireceklerini belirtmişti.
İngiltere'den Fransa'ya ithal edilen ürünlerin gümrükte sistematik olarak kontrol edileceğini ve deniz ürünlerinin ithal edilmesini yasaklayacaklarını ifade eden Attal, bunların dışında başka önlemlerin alınacağını ve gelecek günlerde açıklanacağını kaydetmişti.
İNGİLTERE İLE FRANSA ARASINDAKİ BALIKÇILIK SORUNU
AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar, belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.
İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi kara sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden olmuştu.
Fransa, Jersey'in elektriğini kesme tehdidinde bulunmuş, Fransız balıkçılar da Ada'daki limanı ablukaya almıştı.
İngiliz hükümeti, Jersey Adası'na önlem olarak iki donanma gemisi göndermiş, Fransa da bunun ardından misilleme olarak bölgeye iki donanma gemisi gönderme kararı almıştı.
Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine, donanma gemileri karşılıklı geri çağrılmıştı. Fransa, balıkçılık konusunda AB'nin, Birleşik Krallık'a karşı daha katı davranmasını talep ediyor.
Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan Ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.
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