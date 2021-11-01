ABD ile ilişkilerde yeni sayfa mı? F-35 sorunu nasıl çözülecek? Kritik zirveden hangi sonuçlar çıktı? ABD PKK/YPG’ye desteği keser mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Roma'da gerçekleşen G-20 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. 20 dakika olarak planlanıp bir saat 10 dakika süren zirvenin pozitif bir havada geçti. İki liderin görüşmesinin ardından iş birliği mesajları verildi, bölgesel konuların değerlendirildiği açıklandı. F-16 satışı da masadaki konular arasındaydı. Kritik görüşmenin yankılarını A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi. Akgün, "İlişkilerin hemen düzeleceğini beklemek doğru olmaz." dedi.

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