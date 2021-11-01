01 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ABD ile ilişkilerde yeni sayfa mı? F-35 sorunu nasıl çözülecek? Kritik zirveden hangi sonuçlar çıktı? ABD PKK/YPG’ye desteği keser mi?

ABD ile ilişkilerde yeni sayfa mı? F-35 sorunu nasıl çözülecek? Kritik zirveden hangi sonuçlar çıktı? ABD PKK/YPG’ye desteği keser mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2021 10:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Roma'da gerçekleşen G-20 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. 20 dakika olarak planlanıp bir saat 10 dakika süren zirvenin pozitif bir havada geçti. İki liderin görüşmesinin ardından iş birliği mesajları verildi, bölgesel konuların değerlendirildiği açıklandı. F-16 satışı da masadaki konular arasındaydı. Kritik görüşmenin yankılarını A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi. Akgün, "İlişkilerin hemen düzeleceğini beklemek doğru olmaz." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
G20’de diplomasi trafiği
G20'de diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan’dan Türk dünyasına mesaj!
Başkan Erdoğan'dan Türk dünyasına mesaj!
SİHA’lar Siirt’te teröristleri böyle avladı! 4 PKK’lı fotokapana yakalandı
SİHA'lar Siirt'te teröristleri böyle avladı! 4 PKK'lı fotokapana yakalandı
İYİ Parti’de ihanet rahatsızlığı!
İYİ Parti’de ihanet rahatsızlığı!
Kritik zirveden hangi sonuçlar çıktı?
Kritik zirveden hangi sonuçlar çıktı?
Flaş yüz yüze eğitim açıklaması!
Flaş yüz yüze eğitim açıklaması!
İki liderin beden dili ne anlatıyor?
İki liderin beden dili ne anlatıyor?
Türkiye’nin ikinci büyüğü! Tarihe tanıklık etti
Türkiye’nin ikinci büyüğü! Tarihe tanıklık etti
MİT’ten Metina’da çifte operasyon!
MİT'ten Metina'da çifte operasyon!
İstanbul güne nasıl başlıyor?
İstanbul güne nasıl başlıyor?
Başkan Erdoğan yurda döndü
Başkan Erdoğan yurda döndü
Erdoğan’dan Biden’a PKK-YPG tepkisi
Erdoğan'dan Biden'a PKK-YPG tepkisi
Daha Fazla Video Göster