Son dakika: Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem (2021 SON DEPREMLER)
Son dakika haberine göre; Japonya'nın doğrusundaki İbaraki eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 60 kilometre derinlikteki deprem, Tokyo ve çevre eyaletlerinde hissedildi.
Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki'de yerel saatle 06.14'te 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
60 kilometre derinlikteki deprem, Tokyo ve çevre eyaletlerinde hissedildi.
Öte yandan güneydeki Kansai bölgesinin Wakayama eyaleti açıklarında da yerel saatle 05.35'te 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
JMA, depremlerin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.
2021 SON DEPREMLER
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